Минэкономразвития: в I квартале 2024 года бизнес получил более 130 млрд рублей в рамках Программы «1764»

По итогам первого квартала 2024 года субъекты МСП заключили 5,1 тыс. кредитных договоров в рамках федеральной Программы льготного кредитования «1764». Малым бизнесом, в том числе микропредприятиями, привлечено 70% от общего объема льготных кредитов, средними – 30%. Средневзвешенная ставка по кредитам составила 13,4% годовых. Программа «1764» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

«Только за первый квартал 2024 года бизнес получил более 130 млрд рублей в виде льготных кредитов в рамках Программы «1764». Инструмент настроен на тенденцию роста приоритетных отраслей – быстрорастущих сфер с высоким мультипликативным эффектом. Это, например, обрабатывающие производства, технологические компании, туризм. Свыше 70% всех кредитов приходится на малый бизнес, при этом мы наблюдаем рост инвестиционного кредитования среди микропредприятий. Это означает, что таргетная господдержка выстроена грамотно и позволяет небольшим компаниям развиваться и масштабироваться», – сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В реализации Программы «1764» участвует 90 банков. Наибольший объем финансирования предприниматели привлекли через ПАО СБЕРБАНК, БАНК ВТБ (ПАО), ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО «СОВКОМБАНК», АО «АЛЬФА-БАНК».

Более половины всех кредитных средств (68,4 млрд рублей) по Программе «1764» предоставлено предпринимателям из обрабатывающего производства, более 17 млрд рублей – транспортным компаниям и складским комплексам, 7,6 млрд рублей – сельскохозяйственным компаниям, 5,2 млрд рублей – гостиничному бизнесу.

По данным Банка России, в ряде промышленных отраслей доля кредитов по Программе «1764» составляет свыше 25% от общего объема кредитов, предоставленных субъектам МСП с начала года. В сфере производства бумаги и бумажных изделий доля льготных кредитов достигла 33%, лекарственных средств и медицинских материалов – 32%, одежды – 27%.

На пополнение оборотных средств предприниматели привлекли более 86 млрд рублей, в том числе 25,1 млрд рублей – в обрабатывающем производстве (производство пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, машин и оборудования). На реализацию инвестиционных проектов субъектам МСП предоставлено 35,6 млрд рублей, из них около 8 млрд рублей – в сфере транспортировки и хранения (деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, складское хозяйство).

При этом если для малых и средних предприятий в первом квартале 2024 года характерно привлечение льготных заемных средств на оборотные цели (доля таких кредитов у малых предприятий составила 72%, у средних – 86%), то среди микропредприятий наблюдался повышенный спрос на инвестиционные кредиты (более 40%).

Средний размер кредитов, привлеченных субъектами МСП с государственной поддержкой, составил от 30 до 46 млн рублей.

Из общего объема кредитов, предоставленных субъектам МСП, 33% приходится на ЦФО, 21% – на Приволжский Федеральный округ, 12% – на Сибирский Федеральный округ. Наименьший объем кредитов предоставлен предпринимателям из ДФО (5,4%) и СКФО (2,1%).

Список регионов-лидеров по выдаче кредитов возглавляет Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область. В топ-10 также вошли Нижегородская, Ростовская и Свердловская области, Республика Татарстан (Татарстан) и Алтайский край. Реже всего за финансовой поддержкой по Программе 1764 обращались предприниматели из Магаданской области, Республик Ингушетия, Тыва и Дагестан.

Программа льготного кредитования «1764» была запущена в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Она представляет собой льготное субсидирование для малого и среднего бизнеса, благодаря которому предприниматели могут получить кредит по сниженной ставке. Кредиты можно взять на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование.

