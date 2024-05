Марат Хуснуллин принял участие в сессии о развитии международных транспортных коридоров на KazanForum

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Казани в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоялась сессия «Развитие мультимодальных международных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока». На мероприятии выступил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Развитие транспортного коридора “Север – Юг„ является одним из самых важных проектов в нашей стране. Мы им системно занимаемся. Он разделён на несколько составляющих. Подразумеваем западный обход Каспия через Азербайджан, Иран и выход к Персидскому заливу. Также это восточный обход Каспия с выходом через Казахстан, Туркменистан, Иран к Персидскому заливу. Восточный обход Каспия подразумевает интеграцию Центральной Азии транспортными магистралями в связке с территорией Российской Федерации», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что речь идёт о развитии железных и автомобильных дорог, а также морских путей. Например, сделаны определённые шаги по расширению железной дороги от станции Решт до Астары, чтобы иметь возможность перевозить грузы через Иран к морю. Планируется максимальное развитие водных путей через Волгу, Каспийское море, чтобы обеспечить связь с портами всех стран, которые находятся вокруг Каспийского моря. В части автомобильных дорог на сегодня Россия выполняет колоссальный объём работ. Объём грузов ежегодно прирастает.

«Мы со своей стороны приводим в соответствие дороги на территории Российской Федерации. Например, мы в прошлом году закончили часть маршрута Европа – Западный Китай, который идёт по территории России. Это участок от Москвы до Казани – 810 км скоростной дороги, и мы продолжаем эту дорогу дальше в сторону Самары, Оренбурга, Казахстана. В конечном итоге у нас будет дополнительная хорошая дорога, которая свяжет и Китай, и Центральную Азию», – сказал Заместитель Председателя Правительства.

Также он отметил высокую значимость автомобильного сообщения с Узбекистаном, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном.

«С нами здесь коллеги, министры, представители этих стран, которые заинтересованы в сотрудничестве. Мы уже неоднократно встречались. Нам сейчас нужно синхронизировать и увеличить возможности пунктов пропуска, чтобы ускорить пропуск грузов. За последний год у нас перевозки автомобильным транспортом в стране увеличились на 18%. К тому же Президент эту тему держит на особом контроле», – рассказал Марат Хуснуллин.

Помимо этого, в России активно ведутся работы по развитию маршрута «Запад – Восток». «Мы занимаемся полноценно этой дорогой. То есть мы строим новые дороги, обходы городов, подъезды к пунктам пропуска, расширяем их возможности, чтобы они быстрее пропускали грузы. Это тоже очень важная магистраль. Мы видим, что по маршруту “Россия„, который утвердил Президент, на отдельных участках до 50% увеличился грузооборот», – добавил вице-премьер.

В работе сессии также принял участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. По его словам, в 2023 году объём отгруженной продукции в регионе составил 4,7 млрд рублей, что требует больших объёмов транспортных перевозок.

«Транспортная составляющая для нас очень важна. С учётом того, что направления наших контактов изменились – с Запада на Восток – и нам нужны выходы на южные моря, мы считаем, что вопрос транспортных коридоров стратегически важен для нашей страны. Только со странами Организации исламского сотрудничества рост товарооборота составил у нас 83%. Конечно, все эти объёмы требуют транспортного обеспечения. В целом все направления – и западные, и восточные – перспективны», – сообщил он.

В завершение сессии выступил советник Президента, специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Он отметил, что транспортные коридоры образует грузовая база, а Россия является одной из самых больших стран по грузовой базе.

«Рядом с нами Китай, Европа, Юго-Восточная Азия, Индия. Поэтому Россия участвует примерно в 10 международных транспортных коридорах. Что необходимо сделать в ближайшей перспективе? Должна быть выработана единая координация работы всех правительств, которые находятся в этих коридорах. В противном случае коридор будет иметь очень много дверей, которые не позволят его пройти», – сказал Игорь Левитин.

Он подчеркнул необходимость подготовки нормативно-правовой базы, которая будет регулировать процесс цифровизации и применения искусственного интеллекта на транспорте.

Также в мероприятии приняли участие первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев, глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта в Евразии Вадим Захаренко, Министр экономики Султаната Оман Саид бен Мохаммед Аль Сакри, заместитель Министра транспорта Азербайджанской Республики Джавид Гурбанов и другие.

