Марат Хуснуллин на KazanForum встретился с Заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Сериком Жумангариным

В рамках ежегодного Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин совместно с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым провёл рабочую встречу с Заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Сериком Жумангариным.

«Мы дорожим братскими отношениями с Казахстаном. Они носят многолетний и стратегический характер. Только в прошлом году лидеры наших стран встречались шесть раз, это говорит об обоюдной заинтересованности в поддержании тесного и доверительного диалога между Россией и Казахстаном. Также между нашими странами действуют самые разные механизмы межгосударственного общения. Основной инструмент – межправкомиссия по сотрудничеству России и Казахстана. Хочу поблагодарить руководство Республики Казахстан за укрепление дружественных отношений и открытость к диалогу, что позволит в будущем достичь новых успехов во многих областях», – сказал Марат Хуснуллин.

Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнёров Казахстана. По итогам прошлого года взаимная торговля увеличилась до 28,5 млрд долларов. Этому в том числе способствует активное развитие международного транспортного коридора «Север – Юг». Налажена совместная работа по модернизации инфраструктуры, увеличению терминальных мощностей и подвижного состава, созданию благоприятных условий для перевозчиков.

Также на полях форума вице-премьер встретился с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым. В ходе беседы обсудили социально-экономическое развитие региона, ход реализации госпрограмм и инфраструктурных проектов, направленных на повышение уровня жизни граждан.

Кроме того, Марат Хуснуллин провёл встречу с главой Духовного собрания мусульман России Альбиром Кргановым.

На выставке Russia Halal Expo Заместитель Председателя Правительства осмотрел стенды российских регионов: Донецкой Народной Республики, Республики Адыгея, Кировской, Волгоградской, Рязанской, Томской, Пензенской, Ростовской и Ульяновской областей.

