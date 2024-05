Source: MIL-OSI Russian Language News

Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук приняли участие в пленарном заседании Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Марат Хуснуллин во время пленарного заседания Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Алексей Оверчук во время пленарного заседания Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Предыдущая новость Следующая новость Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук приняли участие в пленарном заседании Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Заместитель Председателя Правительства, руководитель оргкомитета Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Марат Хуснуллин и Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук приняли участие в пленарном заседании форума на тему «Финансовая и логистическая инфраструктура России и стран ОИС».

«Ежегодному форуму, который в этом году проходит уже в 15-й раз, Президент России уделяет большое внимание, знает о тех решениях, которые здесь принимаются, подписанных соглашениях. KazanForum действительно стал одной из эффективных платформ в России, где обсуждаются все актуальные вопросы взаимодействия как между Россией и Организацией исламского сотрудничества в целом, так и в рамках двусторонних отношений с отдельными странами. Могу сказать, что товарооборот со странами ОИС уже увеличился на 37%, значительно вырос туристический поток. В своём Послании Федеральному Собранию глава нашего государства поставил задачу – за 8 минут проход всех транспортных средств через государственную границу. Это очень серьёзная цель, к которой мы будем стремиться в ближайшие годы», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что сотрудничество с дружественными странами исламского мира активно развивается и в части транспортно-логистической сферы.

«Благодаря скоростной трассе М-12 “Восток„, движение по которой открыли между Москвой и Казанью в прошлом году, наш путь на юго-восток стал ближе на 6 часов. Коллеги из Казахстана строят транспортную инфраструктуру, расширяют дороги и строят новые. Коллеги из Туркменистана начали строить вдоль Каспия дорогу в сторону Ирана. Сейчас разрабатывают строительство дороги в сторону Казахстана. Успешно идёт совместная работа с Ираном – в Россию оттуда идут железнодорожные составы. Всё это способствует синхронизации совместных проектов с нашей страной», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Вице-премьер Алексей Оверчук отметил высокую значимость сотрудничества России с дружественными странами ОИС.

«Сегодня произошло серьёзное смещение глобальной экономики с запада на восток, в сторону стран мирового большинства. И Россия, занимая уникальное географическое положение на севере Евразии, конечно же, использует это преимущество для того, чтобы наиболее эффективно решать те задачи, которые перед нами стоят. Мы тесно сотрудничаем и по развитию международного транспортного коридора “Север – Юг„. Вместе с Евразийской экономической комиссией пять стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Армения и Киргизская Республика) ведут переговоры с целым рядом исламских государств, для того чтобы распространить действие зон свободной торговли на наши отношения, как уже было сделано с Ираном. Видим, что страны, поддерживающие дружественные отношения с Россией, успешно развиваются, тем самым происходит синергетический эффект для нас всех», – сказал Алексей Оверчук.

По словам главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, KazanForum стал хорошей площадкой, которая способствует укреплению сотрудничества России с исламским миром, установлению новых деловых контактов.

«Два года назад казанскому форуму присвоили федеральный статус. Мы признательны Президенту нашей страны за высокое доверие. Федеральный оргкомитет возглавил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Работа форума вышла на качественно новый уровень. На площадке KazanForum мы обсуждаем вопросы более широкой интеграции наших взаимоотношений с исламскими странами: транспортный коридор “Север – Юг„, исламский банкинг, халяльный образ жизни, расширение туристических контактов. Вся эта работа идёт под эгидой и при поддержке руководства нашей страны», – сказал Рустам Минниханов.

В пленарном заседании также приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента Магомедсалам Магомедов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, а также участники из Казахстана, Киргизии, Омана и ОАЭ.

