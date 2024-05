Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Патрушев представил министра Александра Козлова коллективу Минприроды

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев представил коллективу Министерства природных ресурсов и экологии и подведомственных организаций министра Александра Козлова.

Вице-премьер отметил, что под руководством Александра Козлова в сферах, которые курируют Министерство и подведомственные структуры, за последние годы уже сделано многое. В дальнейшем работа будет продолжена с опорой на достигнутые результаты.

Говоря о приоритетных направлениях в предстоящей работе, Дмитрий Патрушев отметил, что необходимо сконцентрироваться на задачах, которые поставил Президент в своем Послании. Это в том числе продолжение системной работы по всему спектру направлений деятельности Минприроды, подготовка нацпроекта «Экология», забота о специалистах лесного хозяйства, метеорологии и охраны окружающей среды.

Кроме того, вице-премьер призвал уделить повышенное внимание совершенствованию законопроектной деятельности, в том числе своевременному принятию подзаконных актов и контролю их исполнения на местах.

