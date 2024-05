Дмитрий Вольвач назвал приоритетные направления сотрудничества регионов РФ со странами исламского мира

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Наиболее привлекательными в сотрудничестве с иностранными государствами регионы России считают торгово-экономическую, научно-техническую и гуманитарную сферы. В общей сложности по этим направлениям российские органы местного самоуправления заключили порядка 480 соглашений, меморандумов, договоров о намерениях и установлении побратимских и дружественных отношений с органами местного самоуправления иностранных государств. За один только 2023 год муниципалитеты подписали с зарубежными партнерами около 80 соглашений.

Об этом заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе сессии «Исламский мир и развитие побратимских связей: что дальше?», которая прошла в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани. Модератором дискуссии выступил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Замминистра рассказал об изменениях в законодательстве России в области международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления, произошедших за прошлый год, а также о разработанных Минэкономразвития России подходах к регулированию международных и внешнеэкономических связей муниципалитетов в регионах.

«В соответствии с поручением Президента России специалисты нашего ведомства провели обширную работу по определению порядка установления зарубежных контактов в муниципальных образованиях. С декабря 2023 года российские регионы обязуются ежегодно информировать Минэкономразвития России обо всех результатах международных и внешнеэкономических контактов в муниципалитетах, – напомнил Дмитрий Вольвач. – Всё это позволит одновременно упорядочить зарубежные контакты в регионах и повысить эффективность всего механизма межгосударственных отношений в целом».

По итогам прошлого года одним из основных партнеров России в сфере международного муниципального сотрудничества стала Китайская Народная Республика. В 2023 году муниципалитеты заключали соглашения о побратимских связях и сотрудничестве также со странами исламского мира, такими как Киргизия, Туркменистан, Турция и Гвинея.

«Как показала практика, российские регионы и муниципалитеты испытывают повышенный интерес к установлению контактов и развитию сотрудничества со странами исламского мира, особенно – с провинциями Ирана, – отметил Дмитрий Вольвач. – Татарстан, к примеру, готов увеличивать поставки химической продукции и медицинского оборудования в Иран, развивать сотрудничество в области машиностроения, образования и науки. Учитывая тренд на цифровизацию производственных процессов, у российских регионов есть хорошие перспективы для установления связей с высокотехнологичными иранскими компаниями, которые заинтересованы в локализации своей технико-внедренческой деятельности на территории особых экономических зон России, в частности, в ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане».

Тесное многолетнее взаимодействие с иранскими партнерами наладила Астраханская область. Астраханские порты привлекательны для стран-участниц проекта МТК «Север-Юг», который в настоящее время является ключевым инфраструктурным проектом в регионе. Более 50% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следуют в иранском направлении. Предприятия Астраханской области готовы предложить иностранным партнерам сотрудничество в сфере судостроения и судоремонта на своих судостроительных заводах.

«Российские регионы и муниципалитеты ведут активную работу со странами исламского мира по наращиванию двусторонних товаропотоков, укреплению торговых связей, осваиванию новых рынков, выстраиванию производственно-сбытовых цепочек, устранению ограничений и барьеров в торговле, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Совместно с дружественными государствами создаются зоны свободной торговли, ведутся переговоры по заключению соглашений с Египтом и ОАЭ».

Перспективным направлением развития экономического сотрудничества со странами исламского мира для России, по его словам, является механизм исламского банкинга, организованный по нормам шариата и исламской этики. Подобный механизм позволит российским регионам увеличить количество и улучшить качество дружественных контактов с зарубежными партнерами.

«В условиях вынужденного сворачивания торгового сотрудничества с рядом западных стран рынок государств Организации исламского сотрудничества приобретает особое значение, – заключил Дмитрий Вольвач. – Для дальнейшего развития международного сотрудничества, в том числе с государствами Исламского мира, необходимо поступательно развивать международные и внешнеэкономические связи, укреплять диалог и взаимопонимание не только на федеральном и региональном уровне, но и на уровне муниципальных образований наших государств».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI