Дмитрий Вольвач: доля Китая в российском товарообороте в прошлом году составила 32%

Торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество с Китаем поддерживают абсолютное большинство регионов России. Между субъектами России и провинциями Китая действуют более 100 соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, гуманитарной и научно-технической областях.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе IV Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, который состоялся «на полях» 8-го Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.

В этом году на форум прибыли делегации из 25 российских субъектов под руководством 17 глав регионов. На церемонии открытия мероприятий с приветственными словами к участника обратились Президент России Владимир Путин и заместитель Председатель КНР Хань Чжэн.

«Более десяти лет Китай является ведущим торговым партнером России, – отметил в своем выступлении Дмитрий Вольвач. – По данным Минэкономразвития России, в прошлом году двусторонняя торговля увеличилась на 23% и достигла рекордного показателя в 228 млрд долл. США. За первые два месяца 2024 года двусторонний товарооборот увеличился на 14% и составил 36 млрд долл. США».

Сохранить высокую динамику двусторонней торговли, обеспечить прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров и продукции агропромышленного комплекса, по его словам, поможет последовательная реализация положений Указа Президента России № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», который Владимир Путин подписал 7 мая 2024 года.

К 2030 году стороны планируют увеличить объемы товарооборота между Россией и Китаем до 300 млрд долл. США. На данный момент в общем инвестиционном «портфеле» двух стран 83 значимых и перспективных проекта на общую сумму порядка 200 млрд долл. США в сфере промышленного производства, логистики, сельского хозяйства, строительства объектов инфраструктуры, добычи и переработки полезных ископаемых.

По словам замминистра коммерции КНР Лин Цзи для этого, кроме прочего, необходимо повышать уровень взаимных связей, увеличивать пропускную способности пунктов пропуска и преумножать возможности для увеличения перевозок.

Регионы двух стран, по словам Дмитрия Вольвача, активно реализуют и другие инвестиционные проекты. Например, на базе автосборочного предприятия в Липецкой области запущен выпуск электромобилей, в Красноярском крае реализуется ряд инвестиционных проектов с китайскими партнерами на общую сумму порядка 26 млрд рублей с созданием более 2,5 тысяч рабочих мест, в том числе – в сфере лесоперерабатывающего производства.

В Тульской области пятый год подряд успешно работает российский автосборочный завод китайского производителя, ставший для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. В марте 2024 года автоконцерн ввел в строй завод автодвигателей в индустриальном парке «Узловая».

В марте 2024 года Правительство Владимирской области заключило меморандум с китайской компанией для выпуска на территории области продукции стекольной промышленности. Объём инвестиций проекта составляет около 1 трлн рублей.

Замминистра уделил особое внимание работе, которую стороны проводят в рамках Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, заключенного в 2018 году между странами Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республикой, а также в рамках подписанного в прошлом году Плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР.

«Наша согласованная работа по развитию и практической реализации договоренностей, зафиксированных в этих двух документах, позволят дополнительно нарастить торгово-экономическое сотрудничество, отработать формат многостороннего практического диалога по наиболее чувствительным вопросам взаимной торговли, а также совершить вклад в гармоничное развитие интеграционных проектов на евразийском пространстве и воплотить в жизнь инициативу Президента России Владимира Путина о построении Большого Евразийского партнерства», – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

Одним из ключевых вопросов российско-китайского взаимодействия замминистра назвал технологическое лидерство двух стран и долгосрочное партнерство в инновационной сфере. В условиях современного миропорядка прогресс в этих областях, по его словам, является неотъемлемым условием для обеспечения безопасности и устойчивого развития двух стран. Замминистра привел в пример инвестиционный проект по созданию российско-китайского предприятия высокотехнологичного производства электротранспорта в Иркутской области.

«Не стоит забывать о том, что Россия и Китай обладают уникальным, невероятно высоким туристическим потенциалом. Наличие общей границы, развитость транспортных сетей и связи создают важные предпосылки для наращивания взаимных туристических поездок граждан наших стран, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – В 2023 году турпоток между странами превысил 1,2 млн поездок. В текущем году стремимся реализовать план в 2 млн взаимных поездок. Мы, со своей стороны, будем всячески этому способствовать. Тем более, что с августа 2023 года между нашими странами восстановлен безвизовый режим для групповых туристических поездок. Туристы из Китая могут, не выходя из дома, оформить электронную визу и открыть платежную карту «МИР» на территории своего государства».

В форуме также выступили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Красноярского края Михаила Котюков, губернатора Новгородской области Андрей Никитин, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, заместитель генерального директора АО «Российский экспортный центр» Роман Генкель, губернаторы и первые лица китайских провинций, представители российских и китайских профильных ведомств, общественных организаций и бизнеса.

