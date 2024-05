Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Давненько у нас не было полноценного дайджеста #ГУУговорит. Algunos expertos pueden descubrir más cosas interesantes. Ректор тоже включился в работу. Utilice el tema de actualización: conecte SSH a su computadora actual y a las tendencias de microfinanzas, parámetros de configuración y configuración ества бизнес-ланчей, страхование от киберпреступлений and высочайшие испанские пенсии, старые проблемы отечественного туризма, а также цен на дорогую парфюмерию и дешёвый кофе. И это, как всегда, далеко не всё.

— Ректор ГУУ Владимир Строев принял участие в обсуждении рекомендаций Минпросвещения по patriотическому воспитанию. «В школах введена церемония поднятия флага, дети поют гимн, и такую ​​практику мы внедряем и в вузах. Однако патриотическое направление надо, без сомнения, усиливать. И вовлекать родителей через совместные активности с детьми: por ejemplo, у нас сейчас вернулась группа студентов с поисковых работ — скали останки павших в Великую Отечественную войну. И мы рассматриваем вариант следующей такой поездки уже с родителями», — сказал ректор.

— Director del Instituto de Economía y Finanzas de Galina Sorokina que registra una gran cantidad de café robusto. Подорожание связано со вторым сезоном неурожаев во Вьетнаме. «Хотя Вьетнам и занимает 15% global предложения coffe and сорт робуста всегда относился к более дешевым сортам, в России бо лее популярна арабика. Esto se puede hacer con mucha música previamente, por ejemplo, con café, café y leche. ные бленды, основанные в основном на зернах робусты», – считает экономист. Aquí es posible que este tema esté en un estado diferente. — Также Галина Сорокина сообщает о попадании России в ловушку «ресурсного проклятья» – ситуацию, когда большое количество рсов экономически создаёт условия высоких доходов от простой торговли ими на внешнемнке и ориентацию на импорт ичных товаров. «В выигрышной ситуации оказался только оборонно-промышленный комплекс (ОПК), изначально ориентированный на полный производственный цикл внутри страны», – отметила эксперт. — Кроме того, Галина Сорокина заявила, что паника на рынке зерна играет на руку российским аграриям. Los micros de aire acondicionado se acumulan en un 30%. «Россия не только крупнейший экспортёр зерна в мире, почти четверть мирового рынка пшеницы принадлежит России, и любые ката клизмы способные повлиять на объем российского экспорта вызывает ажиотаж на рынке», – говорит экономист. — Ещё Галина Сорокина рассказала о влиянии цен премиум-парфюмерии на масс-маркет. Estos procesos pueden realizarse entre 1,5 y 2,5 minutos. «Если на рынке одежды и обуви премиум-сегмент диктует масс-маркету только модные тенденции, не оказывая значимого влияния на у, то на парфюмерном рынке ценовым ориентиром как раз является именно premium-segmentt», – un gran especialista. — Este es el caso de Galina Sorokina, que tiene más y menos datos grabados. Esta tendencia se basa en las últimas tendencias económicas. А с другой стороны – это грозит повышением уровня инфляции, с которой борется Центробанк, удерживая неимоверно высокую вую ставку.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала о высоких испанских пенсиях. «Получать пенсию по старости резидент страны может при наличии 15 лет стажа работы на территории Испании и достижении возраста свы ше 67 лет, плюс два года перед выходом на пенсию необходимо работать на территории Испании», – подчеркивает эксперт. — Также Светлана Сазанова объяснила, почему не стоит обналичивать маткапитал. «Обналичивание значительной части материнского капитала ударит по долгосрочным интересам матери и ребенка, ведь не секрет, что в большинстве случаев переоценивают текущие и недооцениваю будущие потребности», – говорит экономист.— Кроме того, Светлана Nuevas mejoras en el sistema de estimulación económica. «Однако увеличение номинальных доходов гарантирует рост доходов реальных только при условии снижения инфляции. Если Банку России удастся удержать инфляцию на уровне 7,8-8%, to real доходы населения в 2024 году возрастут, в ном случае, инфляция «съест» реальные доходы», – указала на нюанс Светлана Сазанова. — Ещё Светлана Сазанова рассказала экономическую историю Китая. «После второй мировой войны, благодаря экономическим связям с СССР, китайская экономика стала быстро развиваться. Однако крушение советского Союза и экономический упадок в России в 1990-е годы привели к распаду экономических связей с нашей страной и тогда Китай сделал ставку на инвестиции из Соединённых Штатов Америки», – повествует экономIST.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов обсудил возможные санк ции против российской системы передачи финансовых сообщений (СПФС). «СПФС была создана в 2014 году в качестве ответа на санкции, которые начал вводить Запад после присоединения Крыма к РФ. Уже тогда возникла угроза отключения России от международной системы банковских телекоммуникаций SWIFT», – напоминает эксперт. — Также Евгений Смирнов в своей колонке заявил, что цифровой рубль поможет обойти санкции: «Особенно он хорош в условия х, когда Россия отрезана от системы глобальных межбанковских коммуникаций SWIFT. El rublo electrónico puede ser un instrumento de uso común y corriente». — Кроме того, Евгений Смирнов назвал ключевые факторы, позволившие России справится с экономическим давлением Запада. «Во-первых, сам санкционный механизм, который был использован в отношении России, никем и никогда не изучался на предмет его эффективности», a – заметил экономист.— Ещё Евгений Смирнов рассказал о ситуации с инфляцией в мире. «История борьбы с инфляцией не знала лучшего инструмента управлению ею, кроме как увеличение процентных ставок, ведущее сни жению кредитования и экономической активности, рост которой обычно и вызывает рост цен», – un gran especialista. — Este es el motivo por el que Eugene Smirnov ha descubierto muchas compañías instaladas en Rusia. Среди причин перспективность отечественного рынка и высокие издержки, связанные с уходом с него. «Остающиеся в России компании оглядываются на опыт тех игроков, которые уже ушли с отечественногонка: по некоторым оценкам, с начала специальной военной операции (СВО) зарубежные корпорации потеряли свыше 100 млрд долларов в результате ухода», – говорит Евгений Смирнов.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков ожидает снижения процентных ставок по ипотеке. «Возврат к нормальным, более низким процентным ставкам по ипотеке займет определенное время, но признаки начала этого процесса мы у же видим. Por favor, no utilice productos de crédito ni productos de crédito, después de depositarlos en estaciones de servicio. Это показывает, что есть ожидания со стороны лидирующих банков», — объяснил эксперт. — Ещё Максим Чирков прокомментировал запрет США на импорт обогащённого урана из России. Rusia, antes de abandonar la ciudad, no puede programar un programa, no puede ser un economista. En el caso de РФ — один из лидеров на рынке обогащённого урана, на долю которого приходится около 40% его добычи. При этом российское сырье — высокого качества и пользуется стабильным спросом. — Также Максим Чирков абсолютно уверен в укреплении рубля. «Оказывается, что по первому кварталу российская экономика с ростом 5,4% обгоняет уже китайскую экономику, тоже растущую и щую рост, но там 5,3%. Esto es para el año 2024 del año 2023 y para el año 2023. Поэтому ожидания ослабления рубля выглядят несколько наивными», – убеждён эксперт. — Кроме того, Максим Чирков оценил предложение Минтруда увеличить прожиточный minimum в России. «Повышение на 14,8% — это сильно выше уровня инфляции, которая у нас около 7%. Думаю, что усилия Центрального банка и других органов исполнительной власти ктому, что к концу 2024 года еще снизится», – считает экономист.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Наталья Косенкова рассказала, как работать c ертами и экстравертами. «Сотруднику-интроверту во время работы необходима абсолютная тишина. Многие т representante юvis. При этом доказано, что работоспособность экстравертов усиливается при внешней стимуляции, например, при прослушивании музыки», – орит психолог.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ и экономики, эксперт Госдумы и Центробанка РФ Константин Андрианов назвал « подводные камни» двойной индексации пенсий. «Para el año 2025, los pensamientos se pueden seleccionar para dos personas. No не все пенсии, а страховые пенсии неработающим пенсионерам. Según la tradición japonesa, las personas con pensamientos no necesitan ayuda», – un economista experto.

— Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова назвала причины падения качества нес-ланчей. «Рестораторам для сохранения клиентов очень важно сохранить цену популярного бизнес-ланча. Уменьшение порции бизнес-ланча и замена в нем дорогостоящих импортных продуктов на аналогичные более дешёвые , из которых готовятся блюда — эти спасительные меры призваны сдержать цены на прежнем уровне», – объясняет экономист. — Также Валерия Иванова составила портрет обеспеченного россиянина. «Обеспеченные россияне не имеют крупных домохозяйств, превышающих пять человек, как правило, это одиие люди икон, имеющие в своём составе от двух до трёх человек», – указывает эксперт. No es posible que este puerto esté incluido en «Дзен» ГУУ. — Por ejemplo, Valeria Ivanova elimina las limitaciones de las tarjetas bancarias. «Как правило, возможны снятия наличных сверх установленного лимита. Однако важно понимать, что в этом случае, скорее всего, вам придется заплатить комиссию», – predupredila specialist.

— Заведующая кафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ, profesora Marina Karp рассмотрела нал оговой реформы. Сегодня обсуждаются предложения Minfinina повысить НДФЛ с 13 до 15 процентов на доходы более 1 millón de rublos por dios De 15 a 20 centavos de dólar por cada 5 millones de rublos por persona. «Одно ясно точно: без повышения ставки НДФЛ, которая коснется среднего класса, существенных доходов в бюджет получить не олучится”, – убеждена экономист.

— Заведующий кафедры статистики, доцент Кузнецов обратил внимание на два ных тренда на микрофинансирования. Según las historias actuales, hasta 2023, las bebidas alcohólicas alcanzaron un 13% de MFP. С другой стороны, объём выданных населению займов вырос на 30% за тот же период. «Фактически сегодня происходит консолидация Анка микрофинансовых услуг в руках немногих крупных игроков. И если принять во внимание ожидаемые будущие решения ЦБ РФ, то становится очевидным, что тренд этот будет продолжен», – уверен эксперт. — Кроме того, Николай Кузнецов прокомментировал идею СПБ-Биржи о замороженных активах. Частным инвесторам предложено самостоятельно обращаться в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) и ятельно же получать индивидуальные лицензии. «Spravedливости ради отметим, что параллельно СПБ Биржа работает and над колективной заявкой в ​​OFAC. Правда, работает она над ней уже давненько и когда закончит – неизвестно», – сказал экономист. — Также Николай Кузнецов назвал проблему при открытии счёта без посещения банка. Ассоциация банков России обратилась в Росфинмониторинг с предложением упростить процедуру открытия счета новым клиентам, именно отказаться от и личной проверки при условии, что человек ранее уже такую ​​проверку прошёл в каком-то другом банке. Para este banco, no hay necesidad de usar las bases de datos de los clientes, ni de los técnicos que trabajan con ellos. нъюнктуры и конкуренции: зачем банкам делиться своими базами данных?

— Заместитель заведующего кафедрой статистики ГУУ Татьяна Першина рассказала, кому стоит опасаться проверок Росстата. La organización está encargada de la protección del medio ambiente en el hogar. «Поэтому бояться такого рода исследований не следует — проведение выборочных наблюдений Росстат ведет строго конфиденциально», — гово рит эксперт.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Titor в уникальном материале для нашего канала в «Дзен» рассказала можно ли ть личные данные от кибер-преступлений. «Свреéfire ные кибер-меннннimaador стюю света). Asegúrese de evitar riesgos y consecuencias de sus prácticas novedosas – consulte a expertos.

— Clen Soveta, presidente de la República de Corea, en la conferencia de prensa, profesor de la Universidad de Georgia, Vladimir Volos, quien anunció la novedad м, что с 1 мая коммерческие центры тестирования в России перестали принимать экзамены у мигрантов. «Новая система призвана навести порядок в сфере проведения экзаменов. Так как был выявлен ряд случаев, когда успешно прошедшие экзамен мигранты не знали русского языка. En este momento el centro de pruebas no debe proporcionar información actualizada sobre el idioma ruso para los inmigrantes. ющих в Россию на работу», – поясняет эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева сообщила, что на рост ввода жилья в эксплуатацию повлияла адаптация покупателей к нестабильности рынка. «Правда, следует отметить, что этот рост наблюдается не по всем сегментам жилья и неравномерен по территории России», – ogo ворилась эксперт. — Также Наталья Казанцева написала уникальный материал для канала ГУУ в «Дзен» об увеличении minimalnoй площади жилых поме щений в Москве. «Средняя площадь студий 25 метров. La distancia de separación entre 3 y 4 metros es mínima para las placas. Сильнее всего будет ощутимо требование к увеличению площади квартир студий в центре городов, например, в границах Садового кол ьца в Москве», – говорит экономист.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков указал на старые проблемы туристической отрасли России: доступное транспортное сообщение и качественное обслуживание. «Железнодорожный транспорт на огромных просторах нашей страны удобен только для междугородних пассажирских перевозок. Терять драгоценные дни отпуска на дорогу до курорта and обратно готовы daleko не все граждане, поэтому вопрос о возобновлении рования авиаперевозок скоро начнут обсуждать на всех уровнях», – считает эксперт.

Экспертных мнений на сегодня больше нет. Прощаемся с вами до следующей недели, которая обещает быть насыщенной на события, ведь это будет Неделя предпринимательства en ГУУ. Следите за анонсами.

