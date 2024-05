Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

13 мая в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого торжественно открыли Турецкий кабинет. Это не только учебная аудитория, но и пространство для погружения в атмосферу современной Турции, её язык, историю и культуру.

В церемонии участвовали: генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгюн Талу, директор Высшей школы международных отношений (ВШМО) Сергей Погодин, заместитель директора Гуманитарного института по международной деятельности Светлана Троцюк, замдиректора ВШМО по учебной работе Надежда Богданова, замдиректора ВШМО по международной деятельности Алексей Вовенда, руководитель проектного офиса консорциума «Российско-африканский сетевой университет» в СПбПУ Максим Залывский, преподаватель турецкого языка и специалист по работе с молодёжью ВШМО Мустафа Туана, доцент ВШМО Екатерина Туана, другие преподаватели и студенты.

Генконсул Турции выступил с лекцией о роли и задачах дипломата, ответил на многочисленные вопросы студентов. Сергей Погодин провёл небольшую экскурсию для генерального консула по Высшей школе международных отношений, продемонстрировав ему образовательные возможности университета.

В этот же день господин Талу обсудил с начальником Управления международного сотрудничества Владимиром Хижняком перспективы дальнейшего сотрудничества. На память о встрече генеральному консулу Турции подарили фотоальбом «Флора и фауна Политехнического парка» .

Фото: Омер Дельгадо

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI