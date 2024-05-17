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Рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, представляющие обоюдный интерес для двух стран, и перспективные вления двустороннего взаимодействия.

Алексей Оверчук провёл встречу сопредседателей Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией y República de Kazajstán

В Казани на полях XV Международного экономического форума «Россия – Исламский mir: KazanForum» Заместитель Председателя Federación Rusa Alexéi Overchuk совместно с Заместителем Presidente-ministra Repúblicas Казахстан Сериком Жумангариным про вели встречу сопредседателей Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой ан. Участие в переговорах приняли представители профильных структур, ministerstv и ведомств России и Казахстана.

Стороны рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества, представляющие обоюдный интерес для России и Казахстана, ерспективные направления взаимодействия в двустороннем формате в рамках Евразийского экономического союза.

Сопредседатели МПК подробно обсудили совместные шаги по развитию сотрудничества в промышленности, , энергетике, сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе, туризме и подтвердили готовность к продолжению конструктивного а по всем направлениям взаимодействия между странами.

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