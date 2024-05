Source: MIL-OSI Russian Language News

На переговорах рассмотрены перспективы торгово-экономического взаимодействия России и Афганистана.

Алексей Оверчук встретился с Министром промышленности и торговли Афганистана Хаджи Нуруддином Азизи

В Казани на полях XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоялась рабочая встреча Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и Министра промышленности и торговли Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно текущего состояния и перспектив развития торгово-экономического взаимодействия России и Афганистана.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической и инвестиционной отраслях, а также возможностям развития торговых связей и реализации потенциала взаимодействия как в двустороннем, так и в региональном аспекте.

Стороны выразили готовность к дальнейшему, более активному продолжению диалога по всем направлениям взаимодействия между странами.

