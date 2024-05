Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

16 maja szef MON zainaugurował projekt pn. „Wakacje z wojskiem”, którego celem jest wzmocnienie potencjału rezerw oraz promocję służby wojskowej. Przedsięwzięcie głównie adresowane jest do młodzieży szkolnej i studenckiej.

– Chcielibyśmy zaprosić na 27-dniowe turnusy szkoleniowe, zakończone przysięgą, które dają możliwości przeszkolenia się, nabycia umiejętności i zdobycia doświadczenia. Para bromear diez czas wakacji, który możecie poświęcić na to, żeby spełnić swoje marzenia o noszeniu munduru, żeby mieć takie poczucie pełnej odpowiedzialności, pełnego przygotowania do każdej sytuacji. Para bromear też piękny czas spędzania właśnie tych najbliższych wakacji w poczuciu patriotyzmu. (…) Niezależnie co robimy, niezależnie skąd pochodzimy, niezależnie jaki zawód będziemy wykonywać, czy na jakim etapie edukacji jesteśmy. Miłość do Ojczyzny para bromear służba dla Ojczyzny. Możecie to zrobić razem z nami. Możemy razem podnosić swoje umiejętności

– zaznaczył Wiceprezes Rady Ministrów.

Wojsko Polskie zaprasza młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod hasłem „Wakacje z wojskiem”. Zaplanowano 3 turnos szkoleń w całej Polsce. Pierwszy startuje już 10 czerwca. Można wybrać dowolne miejsce i termin. Za 27 dni szkolenia każdy otrzyma 6 tys. zł.

Na szkolenia „Wakacje z wojskiem” można zgłosić się w każdej chwili. El procedimiento y los requisitos formales son mínimos. Wystarczy wejść nasz portal www.zostanzolnierzem.pl, zadzwonić na infolinię +48 800 180 110, otworzyć listę kontaktową projektu lub po prostu zgłosić się do wybranego punktu rekrutacyjnego Wojska Polskiego.

Proyecto wakacyjnej służby jest skierowany przede wszystkim do osób pełnoletnich w wieku 18-35 lat – szczególnie do tegorocznych maturzystów, Studentów, osób w przerwie wakacyjnej oraz tych szukających pracy i zajęcia ego. Służba w tym wypadku może stanowić alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej.

Jak podkreślił szef MON projekt „Wakacje z wojskiem” to także niezwykła przygoda, a także pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej.

– Wszystko organizujemy. Utrzymanie oczywiście jest bezpłatne dla uczestników tego szkolenia, ale będzie też wypłacone uposażenie w wysokości 6 tysięcy złotych za ten czas szkolenia. Para też jest dobry sposób na pozostanie w wojsku. Para bromear pierwszy krok do tego, żeby na stałe wejść do Wojska Polskiego. Od tego się zaczyna, od wakacji z wojskiem, zacząć można wielką przygodę i wielką misję jaką jest służenie w Wojsku Polskim

– mówił wiceprimer ministro.

El proyecto “Wakacje z wojskiem” es estratégico para zamierzeniem MON i Wojska Polskiego mającym na celu zwiększenie potencjału rezerw oraz promocję służby wojskowej.

Szef MON przypominał także inne projekty realizowane przez wojsko dla społeczeństwa, także te edukacyjne.

– Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy proyecto “Edukacja z wojskiem”. (…) Para bromear projekt, który uczy od najmłodszych klas, od pierwszych klas szkół podstawowych do szkół średnich zachowania w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrożenia. Podnosimy odporność społeczną. Programa Kolejny, który kontynuujemy, para bromear „Trenuj z wojskiem”. 10 fin de semana, treningów w jednostkach dla cywilów. Od 10 maja do 17 lipca. 10 fines de semana, podczas których można potrenować, nauczyć się i zdobyć określone umiejętności wojskowe.(…) To są te akcje, które otwierają Wojsko Polskie. Wychodzimy do społeczeństwa. Wspólnie prowadzimy działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Nie da się obronić Ojczyzny bez udziału obywateli, bez zaangażowania wszystkich osób w naszym kraju. Para bromear nasze zobowiązanie. Podchodzimy do tego z wielką starannością

– zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów.

Szczegółowe informacje o projekcie Wakacje z wojskiem znajdziesz tutaj!

MIL OSI