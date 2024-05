16.05.2024 Świętuj z nami Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności!

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

16 de mayo de 2024 roku Ministerstwo Finansów (MF) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) dołączą do setek organizacji na całym świecie, które biorą udział w obchodach Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności (ang. Día Mundial de la Concientización sobre la Accesibilidad – GAAD).

GAAD a globalna inicjatywa, która ma zwiększać świadomość na temat potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz promować dostępność cyfrową we wszystkich obszarach życia.

Dostępność con MF

W resorcie finansów podejmujemy starania, aby treści publikowane na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych były dostępne cyfrowo, co pozwala na dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców. Również na etapie projektowania naszych usług konsultujemy się z ekspertami od dostępności, aby mieć pewność, że są one dostępne dla wszystkich użytkowników. Przeprowadzamy również testy z udziałem różnych grup użytkowników, w tym osób niewidomych, głuchych i słabowidzących, a także poddajemy nasze usługi audytom pod kątem spełnienia kryteriów dostępności cyfrowej. Dodatkowo stosujemy zasady prostego języka, co w dużym stopniu ułatwia naszym odbiorcom zrozumienie przekazywanych informacji.

Cyfrowe bariery dla osób z niepełnosprawnością

Szacuje się, że w Polsce mieszka około 5 mln osób z niepełnosprawnością. Osoby te nie zawsze mogą w pełni korzystać ze stron internetowych/usług i aplikacji mobilnych, ponieważ są one dla nich niedostępne. Do najczęstszych ograniczeń należy:

brak dostosowania interfejsu dla użytkowników korzystających z czytników ekranu,

nieprawidłowe oznakowanie formularzy i elementów interaktywnych,

nieodpowiednio sformułowana struktura nagłówkowa,

brak dostępu do treści multimedialnych dla osób niesłyszących lub niedowidzących,

nieprawidłowe oznaczenia linków i przycisków, co utrudnia nawigację,

niemożność korzystania z serwisu za pomocą klawiatury,

skomplikowany język.

¡Dołącz do obchodów!

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności. Można a uczynić między innymi poprzez:

publikację na stronie internetowej i w mediach społecznościowych artykułów napisanych prostym językiem,

udostępnienie zdjęć z tekstem alternatywnym,

skorzystanie z komputera przy użyciu jedynie Samej klawiatury, bez myszy,

obejrzenie filmów z audiodeskrypcją, bez patrzenia w monitor/telewizor,

przeprowadzenie testu dostępności strony internetowej przy użyciu narzędzi do oceny dostępności,

zorganizowanie konkursu na najlepsze artykuły napisane prostym językiem na temat dostępności cyfrowej.

