16.05.2024 Ministerstwo Finansów przedłuża konsultacje projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym

Ustawa ma wprowadzić w Polsce globalny minimalny podatek.

Przedłużone konsultacje potrwają do 24 maja br.

Ministerstwo Finansów przedłuża konsultacje publiczne projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (UC20).

Przedłużone konsultacje potrwają do 24 maja b.r.. Wszelkie uwagi do projektu ustawy prosimy przesyłać na dirección: globalny.minimalny@mf.gov.pl Uwagi powinny być przesyłane w formie tabelarycznej, dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legisla cji.

Projekt ustawy ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z 14 grudnia 2022 r. Dyrektywa ma zapewnić globalny minimalny poziom opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej. Dyrektywa wdraża w Unii Europejskiej (UE) globalne zasady przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania (“zasad GloBE”), tj. głównej części tzw. Filaru II OCDE. Na podstawie tych zasad ma zostać ustanowiony minimalny poziom opodatkowania działalności gospodarczej na świecie. Filar II stanowi jeden z dwóch elementów globalnej reformy podatkowej opracowywanej na forum Marco inclusivo sobre BEPS przy współpracy OCDE, w ramach Projektu do spraw przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku 2.0 (tzw. BEPS 2.0).

