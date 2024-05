16.05.2024 Bayraktar TB2 w komplecie na służbie w Siłach Zbrojnych RP

Siły Zbrojne RP pozyskały system, który ma możliwość rozpoznania obrazowego oraz wykonania uderzeń na cele naziemne. Rozpoznanie obrazowe jest prowadzone w oparciu o jedną z najlepszych w swojej klasie głowicę elektro-optyczną. Sistema Bayraktar jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej – mówił podczas wizyty w Mirosławcu viceministro. Zamówione na rzecz Wojska Polskiego systemy są zdolne do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych oraz misji bojowych za pomocą uzbrojenia kierowanego. Firma Baykar Makina dokona również transferu technologii przeznaczonego do utworzenia w strukturach Sił Zbrojnych RP zakładowych zdolności obsługowych.

Archives Archives Select Month May 2024 (523) April 2024 (1095) March 2024 (900) February 2024 (794) January 2024 (640) December 2023 (1097) November 2023 (1028) October 2023 (1008) September 2023 (822) August 2023 (1033) July 2023 (933) June 2023 (1046) May 2023 (980) April 2023 (744) March 2023 (87) February 2023 (100) January 2023 (85) December 2022 (71) November 2022 (91) October 2022 (91) September 2022 (115) August 2022 (74) July 2022 (116) June 2022 (115) May 2022 (147) April 2022 (94) March 2022 (245) February 2022 (850) January 2022 (655) December 2021 (1001) November 2021 (857) October 2021 (1004) September 2021 (1087) August 2021 (833) July 2021 (856) June 2021 (634)