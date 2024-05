Центр Алмазова присоединился к консорциуму «Российско-Африканский сетевой университет»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

15 мая к консорциуму «Российско-Африканский сетевой университет», координатором которого является Политехнический университет, присоединился национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава России. Соглашение подписали на VII медицинском инновационном форуме, который проходил с 14 по 16 мая в центре Алмазова.

Деятельность РАФУ направлена на развитие добровольного равноправного партнёрства российских и африканских университетов и научных организаций в области высшего образования, непрерывного обучения и исследований. Подписи в документе поставили ректор СПбПУ Андрей Рудской и генеральный директор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто.

Сегодня очень важное событие в жизни Российско-Африканского сетевого университета. Он был основан менее трёх лет назад, но темпы развития, вовлечения вузов просто космические: 72 российских университета, со стороны Африки — 31. За это время мы провели целый ряд очень важных мероприятий. В июле 2023 года в Санкт-Петербурге прошёл экономический и гуманитарный форум “Россия — Африка”, на котором президент отметил особую роль РАФУ в развитии российско-африканских отношений и особенно в области культуры, образования, здравоохранения. Сейчас в зоне нашего особого внимания Северная Африка. Нынешнее подписание соглашения очень важно. Помимо индустриального, промышленного, культурного развития и обмена между нашими странами, важнейшую роль, особенно для Африки, играет здравоохранение. Каждое привлечение потенциала, знаний в обучение, подготовку национальных кадров, особенно в области медицины, профилактики, здравоохранения, является судьбоносными , — подчеркнул Андрей Рудской.

Также Андрей Иванович рассказал о реализации Летнего многопрофильного университета РАФУ, состоящего из краткосрочных программ ДПО, реализуемых российскими вузами для африканских граждан. В этом году 19 вузов РАФУ — участников Летнего многопрофильного университета — планируют обучить более 250 африканских граждан. От ознакомительных программ ДПО университеты перешли к целевым программам повышения квалификации, что позволит в дальнейшем вместе с африканскими выпускниками развивать реальные научно-исследовательские и образовательные проекты. Сегодня один из важнейших дней для центра Алмазова — мы стали частью семьи Российско-африканского университета. Я очень благодарен Андрею Ивановичу за этот шаг. Это ещё один шаг развития интеграции, которая сегодня в Петербурге является уникальной. Уверен, что в рамках РАФУ мы сможем предложить такие образовательные программы нашим коллегам из Африки, которые действительно улучшат ситуацию в образовании, научных исследованиях и оказании медицинской помощи. Огромная благодарность за доверие , — отметил Евгений Шляхто. Медицинский инновационный форум проводится уже в седьмой раз и за эти годы стал одним из наиболее значимых мероприятий в области медицины не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. Помимо Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова, организаторами форума традиционно являются Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина». С этого года организатором форума стало и созданное недавно Санкт-Петербургское отделение РАН. Научная программа обширная: лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы, обучающие семинары, клинические разборы, электронные доклады, школы для практикующих врачей. В пленарном заседании принял участие ректор СПбПУ Андрей Рудской. Как отмечает президент, основными национальными целями развития страны являются: сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей, поддержка семьи. Ожидаемая продолжительность жизни в России должна вырасти до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Реализация этих целей невозможна без появления и развития новых технологий, которые появляются на стыке инженерных и медицинских наук. Для практического внедрения разработок и их трансляции в медицинскую практику необходимо взаимодействие с медицинскими организациями. Мы уже много лет сотрудничаем с центром Алмазова, у нас развивается ряд совместных проектов, в частности, по созданию “умной клиники”, по разработке платформы терапевтических мРНК. Уверен, что наше сотрудничество будет расширяться и развиваться , — отметил в выступлении Андрей Иванович. Тематика мероприятия охватывает множество актуальных областей современной медицины. Это кардиология, онкология, инфекционные заболевания, редкие генетические заболевания, актуальные вопросы педиатрии и многие другие. Сотрудники СПбПУ, в том числе молодые учёные, принимают участие в работе форума. Обсуждаются вопросы новых медицинских технологий на основе искусственного интеллекта, генетических и клеточных технологий, синтетической биологии. В рамках мероприятия проходит Алмазовский молодёжный медицинский форум, где ребята обмениваются опытом и решениями.

