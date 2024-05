Представители Минэкономик России и Индонезии обсудили двустороннее сотрудничество

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 мая 2024 года в городе Казани заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач и заместитель Министра-координатора по вопросам экономики Республики Индонезии Эди Прио Памбуди провели встречу сопредседателей Российско-Индонезийской рабочей группы по торговле, промышленности и инвестициям в рамках XV Международного исламского форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

В ходе встречи стороны уделили отдельное внимание вопросам открытия доступа на индонезийский рынок российской мясной продукции, хяляльной сертификации, а также налаживания эффективного межбанковского взаимодействия. Отметили высокую динамику согласования текста Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией и выразили надежду на выход на подписание документа сторонами осенью 2024 года.

«Видим перспективные ниши для увеличения двустороннего товарооборота, – отметил Дмитрий Вольвач. – Например, в 2023 году значительно выросли поставки из России в Индонезию продукции агропромышленного комплекса, прежде всего, пшеницы. По итогам января-февраля текущего года 40% российского экспорта

в Индонезию также составили продовольственные товары и с/х сырье».

Индонезийская сторона выразила готовность содействовать упрощению доступа российских фармацевтических препаратов на свой рынок, а также отметила заинтересованность в импорте российских технологических решений. «Для реализации проекта по строительству новой зеленой столицы Индонезии – Нусантары – мы заинтересованы в привлечении передовых технологий», – отметил Эди Прио Памбуди.

Перспективной сферой для наращивания торговли услугами между Россией и Индонезией является также туризм. «Хочу отметить, что Индонезия была и остается одним из наиболее популярных направлений в Юго-Восточной Азии для российских туристов. В 2023 году превысили доковидный показатель 2019 года по количеству турпоездок россиян в Индонезию, – отметил Дмитрий Вольвач. – Благодарны индонезийским коллегам за оперативно предоставленное решение для российских граждан по оплате туристического сбора на о. Бали».

В ходе встречи главы российской и индонезийской делегаций обсудили ряд новых перспективных сфер российско-индонезийского экономического сотрудничества – климатическую повестку, а также креативную экономику. Ведется согласование профильных двусторонних меморандумов о взаимопонимании по данным направлениям.

Для продолжения диалога по вопросами двусторонней повестки торгово-экономического сотрудничества сопредседатели рабочей группы договорились провести двусторонние встречи «на полях» 27-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет в этом году 5-8 июня.

