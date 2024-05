Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На платформе «Инвестиционная карта России», разработанной Министерством экономического развития РФ, предприниматели Северного Кавказа теперь могут отправить заявку на выбранную для бизнеса площадку через личный кабинет. Сервис позволяет сократить клиентский путь и автоматизировать процесс обратной связи. Электронный запрос поступает в профильное ведомство. По результатам рассмотрения заявки пользователь получает ответ в личном кабинете.

«Северо-Кавказский федеральный округ стал пилотным регионом по внедрению новых сервисов инвестиционной карты с использованием личного кабинета пользователя. С представителями на местах успешно протестирована функция подачи запроса на 233 свободные инвестплощадки, расположенные на Северном Кавказе. Таким образом, теперь есть единая точка входа для инвестора. Для оперативной обратной связи в каждом субъекте округа назначены ответственные за обработку поступающих запросов и подготовку ответов. Эта работа находится на личном контроле региональных министров», – прокомментировал заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Сегодня на инвестиционной карте страны размещено почти 15 тысяч инвестиционных площадок, из них 607 объектов с преференциальными режимами (ОЭЗ, ТОР, парки, технопарки), в том числе 56 – на Северном Кавказе. На платформе также представлено более двух тысяч региональных мер поддержки, что повышает привлекательность предложений.

Предприниматели могут выбирать готовые для бизнеса промышленные площадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства или помещения для малого бизнеса. Предусмотренные фильтры позволяют упростить поиск нужного объекта в зависимости от расположения, площади и стоимости. В карточке отражается детальная информация, которая поможет оценить перспективы будущего проекта. К примеру, позволяет узнать, какие объекты потребительского рынка находятся в непосредственной близости к площадке, насколько удобна логистика или стабильна сотовая связь на месте.

Кроме этого, для оценки инвестиционной привлекательности региона в разделе каждого субъекта представлены основные макроэкономические показатели, в том числе данные о средней заработной плате, плотности населения, структуре валового регионального продукта.

С начала февраля этого года – момента ввода в эксплуатацию инвестиционной карты РФ – число посетителей платформы составило почти 25 тысяч, количество просмотров превысило 230 тысяч.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI