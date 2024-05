Политех и «Ак Барс» договорились о новых направлениях сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехе с рабочим визитом побывали генеральный директор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров, генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов и его советники Сергей Пластинин и Ильдар Мингалеев. Также в составе делегации университет посетили руководители компаний, входящих в состав корпорации — директор представительства АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» Артур Бокоев и генеральный директор «Ак Барс Металл» Дмитрий Хорев.

Свою заинтересованность в сотрудничестве в таких областях, как судостроение, судоремонт, проектирование, машиностроение, литейное производство, разработки НИОКР и обучение судостроительная корпорация «Ак Барс» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого подтвердили ещё два года назад, заключив соответствующее соглашение .

Во время нового визита гости посетили две важные локации в Политехе— Центр технологических проектов и Инжиниринговый центр «Проектирование, сертификация и тестирование передовых источников энергии», который входит в Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ). Директор ИММиТ Анатолий Попович и директор Инжинирингового центра Павел Новиков познакомили руководство «Ак Барс» с разработками СПБПУ в области создания модулей на базе литий-ионных аккумуляторов, показали системы электропитания для электрического транспорта. В частности, Ренат Мистахов заинтересовался универсальными модульными решениями VDA355 для применения в судовой тематике корпорации.

Во время переговоров с руководством СПбПУ обсуждались конкретные шаги по развитию взаимодействия. Ректор Политеха Андрей Рудской рассказал о компетенциях университета в области создания единичных аккумуляторов, а также о совместном центре «Наука-Технологии» в КНР, где совместно с китайскими коллегами СПбПУ развивает материаловедение в области катодных и анодных материалов литий-ионных аккумуляторов. Руководители договорились о подписании договора о стратегическом сотрудничестве, которое будет включать литий-ионную тематику и беспилотные плавательные средства.

