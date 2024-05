НИУ ВШЭ улучшила свои позиции в первой сотне рейтинга молодых вузов ТНЕ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В опубликованном рейтинге молодых вузов Times Higher Education (ТНЕ) Высшая школа экономики поднялась с 98 на 87 место. Вышка занимает самое высокую позицию среди российских университетов. В лидерах — Наньянский технологический университет (Сингапур).

Всего в рейтинг молодых вузов (основаны в последние 50 лет) вошли 673 университета из 79 стран. Около половины участников рейтинга представляют азиатский регион, первое место сохранил за собой Наньянский технологический университет (Сингапур). В десятке также четыре вуза из Франции (например, Сорбонна заняла 8 место), три из Гонконга, по одному из Южной Кореи и Нидерландов.

Россия представлена 11 вузами. Лучшие место среди них у Высшей школы экономики. Вышка поднялась сразу на 11 мест — 98 на 87 строчку.

В рейтинг вошли также Сибирский федеральный университет, РАНХиГС, Северо-Кавказский федеральный университет, Казанский НИТУ им. А.Н. Туполева, Московский политехнический университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова и госуниверситеты Челябинска, Волгограда, Кемерово.

