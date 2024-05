Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Кооперация бизнеса между Россией и Китаем демонстрирует устойчивый рост. Инвестиционный портфель ежегодно пополняется новыми совместными проектами. Сейчас в работе более 80 крупных проектов на общую сумму порядка 200 млрд долларов в сфере транспорта и логистики, автомобилестроения и сельского хозяйства, газохимии и добычи полезных ископаемых.

Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе визита в Китайскую народную республику в составе делегации под председательством президента России Владимира Путина.

«Торговля – главный драйвер взаимоотношений России и Китая. В прошлом году она достигла исторического максимума в 228 млрд долл. Россия поднялась на 4-е место в списке основных партнеров Китая. В нынешнем году товарооборот продолжает уверенно расти, – привёл данные Максим Решетников. – Все эти показатели свидетельствуют о том, что российские производители сумели грамотно и своевременно переориентировать поставки своей продукции, нашли партнёров и теперь могут в хорошем темпе загружать себя заказами, развиваться, создавая новые рабочие места».

Министр напомнил, что главная задача, которую ставят сейчас перед собой Россия и Китай – это доведение совместной торговли до отметки в 300 млрд долларов к 2030 году. В ходе переговоров правительства двух стран, по его словам, «сверили часы» по реализации механизмов, которые помогут достичь этой цели, обсудили расширение стратегического партнерства, общее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Отдельно глава ведомства подчеркнул взаимодействие в области туризма. «В прошлом году взаимный турпоток между Россией и Китаем превысил 1,2 млн поездок, – отметил Максим Решетников. – Китай – лидер среди стран дальнего зарубежья по въездному туризму. План на этот год – 2 млн взаимных поездок. Для его достижения мы со своей стороны создаем комфортные условия, в том числе, для оплаты услуг и товаров в России». Все эти цифры, по словам министра, подтверждают рост взаимного интереса между гражданами двух стран.

В завершении двусторонних переговоров состоялась церемония подписания совместных документов. Главный из них – совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. В документе обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI