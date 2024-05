Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Участие в круглом столе «Россия – Малайзия: экономические аспекты регионального сотрудничества» приняли заместитель Министра, искусств и культуры Малайзии Кхайрул Фирдаус Акбар Кхан, представители государственных органов и регионов России и айзии. С приветственными словами к гостям форума обратились Чрезвычайный and Полномочный Посол Российской Федерации в Малайзии иль Латыпов, а также Назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в России Чонг Лун Лай.

«Остановлюсь на конкретных аспектах двустороннего сотрудничества, которые могут стать драйверами перехода отношений России и Aquí hay nuevas tecnologías en lugares turísticos, turísticos, tecnológicos y metropolitanos. Antes de esto, puede haber muchas cosas que puedan interesarle a los usuarios que deseen realizar tareas domésticas. ечения продовольственной безопасности Малайзии. Mожем нарастить экспорт смешанных удобрений. Además, las publicaciones estables en Rusia son mucho más económicas para la economía de malasia. к производство пальмового масла. El interés por las piedras de Malasia está y por la exportación de productos seleccionados de Malasia, en particular. дсолнечного масла, а также мясной продукции», – отметил Дмитрий Вахруков.

Минэкономразвития России совместно с Правительством Республики Татарстан провело круглый стол «Россия – Малайзия: экономические a спекты регионального сотрудничества» в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани. С российской стороны выражена готовность нарастить экспорт смешанных удобрений and сельскохозяйственной продукции. Кроме того, Россия готова рассмотреть возможность поставок в Малайзию СПГ, низкоуглеродного аммиака и водорода, сообщил стра Дмитрий Вахруков.