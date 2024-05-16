Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития России совместно с Правительством Республики Татарстан провело круглый стол «Россия – Малайзия: экономические a спекты регионального сотрудничества» в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани. С российской стороны выражена готовность нарастить экспорт смешанных удобрений and сельскохозяйственной продукции. Кроме того, Россия готова рассмотреть возможность поставок в Малайзию СПГ, низкоуглеродного аммиака и водорода, сообщил стра Дмитрий Вахруков.

«Остановлюсь на конкретных аспектах двустороннего сотрудничества, которые могут стать драйверами перехода отношений России и Aquí hay nuevas tecnologías en lugares turísticos, turísticos, tecnológicos y metropolitanos. Antes de esto, puede haber muchas cosas que puedan interesarle a los usuarios que deseen realizar tareas domésticas. ечения продовольственной безопасности Малайзии. Mожем нарастить экспорт смешанных удобрений. Además, las publicaciones estables en Rusia son mucho más económicas para la economía de malasia. к производство пальмового масла. El interés por las piedras de Malasia está y por la exportación de productos seleccionados de Malasia, en particular. дсолнечного масла, а также мясной продукции», – отметил Дмитрий Вахруков.

Продукция халяль

В настоящее время достигнут существенный прогресс в сотрудничестве по сертификации халяль. En el caso de los navegadores en español, los perfiles de otras personas pueden seguir un recordatorio sobre la observación de la memoria caché productos. En octubre de 2023, Малайзия признала сертификаты «халяль», выдаваемые двумя российскими организациями. В первом полугодии ожидается проведение инспекций на российских сельскохозпредпредприятиях на соответствие сертификации.

«Для продвижения диалога в данной сфере полагаем также важным подписание меморандумов о взаимном признании в области качества ции халяль между Росаккредитацией и департаментом Исламского развития Малайзии», – сказал Дмитрий Вахруков.

En Rusia, es posible que se prescriban medicamentos farmacéuticos y energéticos, оборудование и готова рассмотреть в перспективе возможность поставок в Малайзию сжиженного природного газа, низкоуглеродного y водорода.

Сотрудничество в сфере туризма и креативных индустрий

По словам заминистра, перспективными направлениями сотрудничества двух стран являются turism, креативные индустрии и взаимодействие. Напри interlo даниimo н стительных материалов, аелеultador оро Seb.

Особое внимание Дмитрий Вахруков уделил сотрудничеству Rusia y Malasia en la esfera del turismo y las economías creativas y для налаживания межкультурных связей Кхайрула Фирдауса Акбар Кхана на Московскую международную неделю кино, которая т с 23 по 28 августа 2024 года, предложив направить малайзийские киноленты для показа в рамках программы festival.

Участие в круглом столе «Россия – Малайзия: экономические аспекты регионального сотрудничества» приняли заместитель Министра, искусств и культуры Малайзии Кхайрул Фирдаус Акбар Кхан, представители государственных органов и регионов России и айзии. С приветственными словами к гостям форума обратились Чрезвычайный and Полномочный Посол Российской Федерации в Малайзии иль Латыпов, а также Назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в России Чонг Лун Лай.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI