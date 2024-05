Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Что касается добровольного углеродного рынка and климатических проектов, результатом которых являются углеродные единицы, звития внесен в Правительство проект постановления, которым предусматриваются требования в части повышения открытости и требования ссийских климатических проектах в Реестре углеродных единиц. Согласно проекту в Реестре углеродных единиц будут подлежать размещению полные отчеты по валидации и верификации, проектная документация по климатическому проекту. Изменения направлены на повышение прозрачности и доступности и повышение прозрачности для покупателей углеродных единиц , они будут способствовать повышению качества климатических проектов и ответственности органов по валидации и верификации.

Все процессы, которыми занимается Минэкономразвития в области климата, можно разделить на 2 основных трека: адаптация к изменени ям климата и митигация (смягчение антропогенного воздействия на климат). Основная задача Минэкономразвития в области адаптации к изменениям климата — это методологическая поддержка отраслей тов РФ. На сегодняшний день созданы 10 отраслевых планов, в которых выстроены and учтены процессы с точки зрения отраслевой адаптации к изменениям климата. Hay 75 planov субъектов РФ по adaptaciones.

«Теперь организации — эмитенты парниковых газов, выбросы которых превышают 150 тыс. т CO2 экв, могут оперативнее подготовить свой отчет, поскольку информация из реестра Росприроднадзора подгружается ски. La campaña anterior comenzó en 2023. El 1 de enero de 2024, una organización de primer nivel no podía permitirse el envío de información sobre las personas», — отметила Ирина Петрунина.

Минэкономразвития завершило интеграцию Реестра выбросов парниковых газов and Государственной информационной системы учета ктов негативного воздействия на окружающую среду Росприроднадзора. Об этом рассказала дектор департамента конкуренции, энергоэффективности and экологии Минэкономразвития Ирина Петрунина ленарной сессии Форума по устойчивому развитию газеты «Ведомости».