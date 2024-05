Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Результаты экспериментов по обмену промышленными данными позволят повысить безопасность промобъектов и эффективность их деятельности. Об этом заявил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин в ходе заседания рабочей группы по формированию правовых основ и принципов регулирования правоотношений, связанных с процессами управления промышленными данными. Организатором выступил Минпромторг России.

Совместная деятельность рабочей группы и заинтересованных ведомств направлена на выработку единого подхода к регулированию оборота промышленных данных — информации, полученной от производственного оборудования, датчиков, регистраторов, контроллеров и других устройств, установленных на предприятии. Результаты этой работы представляют интерес для государства и бизнеса, отметил Владимир Волошин.

«Обмен промышленными данными находится в серой зоне: более 10 лет ситуация с регулированием в этой области кардинально не меняется. Со стороны Минэкономразвития России мы поддерживаем предложения, направленные на разработку эффективного нормативного регулирования в этой сфере, более того, без решения этого вопроса достижение целей национальных проектов по экономике данных и технологическому суверенитету невозможно», — подчеркнул Владимир Волошин.

При этом в разрабатываемых актах необходимо учесть роль искусственного интеллекта. Аналитика ИИ существенно расширит функционал используемых решений, добавил он.

В ходе дискуссии участники рабочей группы отметили целесообразность использования механизма экспериментальных правовых режимов для отработки кейсов по обороту промышленных данных.

«Ожидаем, что в ближайшее время начнется подготовка к установлению первых ЭПР, результаты этих экспериментов позволят подготовить базу для общего регулирования — регулирования, основанного на проверенных правовых механизмах. Другой вопрос: необходим отдельный федеральный закон или это может быть акт другого уровня? В любом случае требуется обеспечить связанность между несколькими задачами по выработке регулирования, даже если часть из них направлена на повышение ответственности за использование решений с искусственным интеллектом, а часть, наоборот, максимально способствует масштабированию их использования в промышленности и других сферах», — прокомментировал Владимир Волошин.

Заседание рабочей группы проводилось под председательством директора департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимира Дождева. В свою очередь он отметил, что спрос на технологии сбора и обработки данных, решения на их основе в отраслях промышленности растет с каждым днем.

«Назрела необходимость создать нормативную основу для этой сферы, поскольку отсутствие какого-либо регулирования затрудняет запуск и обоснование новых проектов как у лидеров отраслей, так и на предприятиях, только планирующих использовать ИИ-решения. Уверены, что рабочая группа сможет выработать подходы для принятия необходимых нормативных и технических документов», — прокомментировал Владимир Дождев.

В рабочей группе также приняли участие заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев, заместитель руководителя Ростехнадзора Станислав Корчивой, генеральный директор Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта (ФГАУ «ФЦПР ИИ») Эдуард Шантаев, председатель Совета по развитию цифровых технологий для промышленности АПКИТ Павел Растопшин и другие.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI