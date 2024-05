Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

«Матч сильнейших» по баскетболу принес победу команде Физического факультета

В соревнованиях приняли участие 7 факультетов и институтов, ВКИ и СУНЦ НГУ

На днях завершились соревнования по баскетболу «Матч сильнейших», в которых приняли участие 7 факультетов и институтов, ВКИ и СУНЦ НГУ.

Тройка призeров сформировалась следующим образом:

1 место — команда физического факультета, в составе:

Татьяна Божайкина

Иван Вилейко

Тарас Зиренко

Олег Морозов

Лев Ярков

Даниил Руднев

Сергей Михеев

Богдан Климов

Дмитрий Сарычев

2 место — команда механико-математического факультета:

Роман Грасмик

Камил Файзуллаев

Иван Лабутин

Никита Требушинин

Егор Побежимов

Евгений Бражников

Данил Поляков

Егор Кулаев

3 место — команда экономического факультета, в составе:

Анастасия Тепайкина

Егор Кондратьев

Александр Селедцов

Александр Осин

Александр Шевелев

Алексей Полевик

Василий Иванов

Михаил Казимиров

Вячеслав Екин

Александр Дьякович

4 место – СУНЦ НГУ

5 место – ВКИ

6 место – факультет информационных технологий

7 место – геолого-геофизический факультет

Поздравляем ребят с наградами и благодарим преподавателей КафФВ Виктора Зигмантовича и Дмитрия Шумейко за организацию соревнований!

Ссылки на фотографии:

https://vk.com/album-218731629_302554742

https://vk.com/album-218731629_302642285

https://vk.com/album-218731629_302614594

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI