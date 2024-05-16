Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
«Матч сильнейших» по баскетболу принес победу команде Физического факультета
В соревнованиях приняли участие 7 факультетов и институтов, ВКИ и СУНЦ НГУ
На днях завершились соревнования по баскетболу «Матч сильнейших», в которых приняли участие 7 факультетов и институтов, ВКИ и СУНЦ НГУ.
Тройка призeров сформировалась следующим образом:
1 место — команда физического факультета, в составе:
Татьяна Божайкина
Иван Вилейко
Тарас Зиренко
Олег Морозов
Лев Ярков
Даниил Руднев
Сергей Михеев
Богдан Климов
Дмитрий Сарычев
2 место — команда механико-математического факультета:
Роман Грасмик
Камил Файзуллаев
Иван Лабутин
Никита Требушинин
Егор Побежимов
Евгений Бражников
Данил Поляков
Егор Кулаев
3 место — команда экономического факультета, в составе:
Анастасия Тепайкина
Егор Кондратьев
Александр Селедцов
Александр Осин
Александр Шевелев
Алексей Полевик
Василий Иванов
Михаил Казимиров
Вячеслав Екин
Александр Дьякович
4 место – СУНЦ НГУ
5 место – ВКИ
6 место – факультет информационных технологий
7 место – геолого-геофизический факультет
Поздравляем ребят с наградами и благодарим преподавателей КафФВ Виктора Зигмантовича и Дмитрия Шумейко за организацию соревнований!
Ссылки на фотографии:
https://vk.com/album-218731629_302554742
https://vk.com/album-218731629_302642285
https://vk.com/album-218731629_302614594
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