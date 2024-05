Марат Хуснуллин провёл встречи с иностранными коллегами на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Source: MIL-OSI Russian Language News

XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 14 по 19 мая. Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин совместно с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на полях форума провёл рабочие встречи с представителями государств-участников.

Так, прошла встреча с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

«По итогам прошлого года взаимный товарооборот России и Туркменистана вырос в физическом выражении на 13% и составил 678 млн т, экспорт – на 11% (до 542 млн т), импорт – на 22% (до 136 млн т). Наши страны ведут активную работу по укреплению двусторонних отношений во многих сферах. Благодарю руководство Туркменистана за укрепление дружественных отношений между нашими странами», – сказал Марат Хуснуллин.

Также встреча прошла с представителем Султаната Оман – Министром экономики Саидом бен Мохаммедом Аль Сакри.

«Мы дорожим братскими отношениями с Оманом. Они носят многолетний и стратегический характер. Отмечу, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, Оман является одним из ключевых экономических партнёров России. По итогам прошлого года объём торговли между нашими странами достиг максимальной отметки за последние 10 лет – 403 млн долларов, по сравнению с 2022 годом он вырос на 60%. Отдельного внимания заслуживает наше сотрудничество в сфере туризма. Мы также видим хорошие перспективы развития сотрудничества в энергетике. Отмечу потенциал нашего взаимодействия и в транспортно-логистической сфере. Россия прорабатывает с оманской стороной вопрос готовности её участия в развитии и обеспечении транзитных перевозок по международному транспортному коридору “Север – Юг„ путём создания сквозного логистического сервиса между Россией, Оманом и другими странами. Мы также видим перспективы в сфере строительства жилья. Минстроем России подготовлен проект Меморандума о взаимопонимании с Министерством жилищного хозяйства и городского планирования Султаната Оман. Уверен, наши совместные усилия в укреплении дружественных отношений и открытость к диалогу позволят нам достичь новых успехов во многих областях», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Одним из ключевых партнёров России на Ближнем Востоке является Катар. На встрече стороны обсудили развитие взаимного потенциала.

«Сотрудничество России и Катара имеет большой экономический потенциал, мы заинтересованы в его развитии. Отдельно отмечу расширение нашего взаимодействия в инвестиционной сфере. Совместные инвестиции одновременно привлекаются в такие востребованные направления, как фармацевтика, инфраструктура, сельское хозяйство, IT. Кроме этого, мы имеем стратегическое партнёрство в сфере энергетики. Крайне перспективно наше сотрудничество и в сфере транспорта и логистики. Прежде всего в части реализации проекта международного транспортного коридора “Север – Юг„. Уверен, что встреча в рамках KazanForum станет одним из ключевых факторов в нашем продуктивном партнёрстве», – отметил российский вице-премьер, обратившись к послу Катара в России Ахмеду бен Насеру Аль Тани.

Кроме того, состоялась встреча с Первым заместителем Председателя Кабинета министров Киргизской Республики Адылбеком Касымалиевым.

«Мы рады тому плодотворному сотрудничеству, которое у нас сложилось с Киргизией. В прошлом году прошла церемония закладки Парка дружбы регионов России и Киргизии в городе Джалал-Абаде. Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Киргизии, занимает второе место во внешнеторговом обороте Киргизской Республики. По итогам прошлого года взаимная торговля увеличилась до рекордных 3,6 млрд долларов. Это очень хороший показатель, и у нас очень большие перспективы по увеличению товарооборота. Усиление экономического сотрудничества между нашими странами также видим за счёт реализации международного транспортного коридора “Север – Юг„. Постоянная связь стран проходит на уровне наших руководителей, работа налажена. Рад видеть делегацию Киргизии на форуме “Россия – Исламский мир: KazanForum„. Надеюсь, что наша встреча даст ещё больший импульс развитию двусторонних отношений», – сказал Марат Хуснуллин.

Российский вице-премьер также принял участие во встрече с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, председателем Комитета Государственной Думы по международным делам Леонидом Слуцким, а также Митрополитом Волоколамским, председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата Антонием и Митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Участники встречи обсудили проект по возрождению комплекса Казанского Богородицкого монастыря.

На форуме Марат Хуснуллин осмотрел выставку Russia Halal Expo. На ней представлены стенды стран – участниц форума и регионов России, международных компаний и госкорпораций. Все они открыты и ориентированы на совместное эффективное экономическое и научно-технологическое развитие.

«Выставка стала пространством для продвижения и развития различных проектов, местом для выстраивания конструктивного и плодотворного диалога между участниками мероприятия. Рад, что нам есть что показать на международном уровне. У нас активно растёт халяльная индустрия, и в этом направлении у нас большой потенциал», – отметил зампред Правительства.

