Легкоатлетический кросс принес НГУ девятую «бронзу» Универсиады

47-я Универсиада среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области приближается к своему финалу, и легкоатлетический кросс очень удачно завершился для нашей команды третьим местом в общем зачете. Более 200 спортсменов из 10 вузов бежали на выбор две дистанции – 1 км и 3 км.

В личном первенстве наши девушки завоевали две медали:

Ника Сигунова (ЭФ) заняла первое место в беге на 1 км

Татьяна Нефедова (ГИ) стала третьей на дистанции 3 км

В команде НГУ также выступали:

Никита Босак, Егор Девятых, Лев Жуков, Ростислав Загитов, Никита Ковалёв, Ольга Трофимова, Александр Храмов, Алексей Чвирук и Айгуль Яппарова (ММФ)

Елена Балуева, Азнаур Именов, Анастасия Осьмушкина и София Экшарова (ИМПЗ)

Мирон Гаськов, Александр Лапушинский и Никита Фильчаков (ФИТ)

Дарья Гоголева, Алина Полякова (ФЕН)

Елисей Данилов, Александр Маханов и Елизавета Золотарева (ГГФ),

Олег Зайцев и Даниил Касьянов (ФФ)

Михаил Муравьев (ГИ)

Андрей Биркин (ЭФ)

Поздравляем команду и тренеров Антона Мамекова, Максима Мальцева и Ольгу Черную с прекрасным результатом и желаем удачи в последнем виде Универсиады – соревнованиях по легкой атлетике!

