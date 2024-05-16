Легкоатлетический кросс принес НГУ девятую «бронзу» Универсиады

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
47-я Универсиада среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области приближается к своему финалу, и легкоатлетический кросс очень удачно завершился для нашей команды третьим местом в общем зачете. Более 200 спортсменов из 10 вузов бежали на выбор две дистанции – 1 км и 3 км.
В личном первенстве наши девушки завоевали две медали:
Ника Сигунова (ЭФ) заняла первое место в беге на 1 км
Татьяна Нефедова (ГИ) стала третьей на дистанции 3 км
В команде НГУ также выступали:
Никита Босак, Егор Девятых, Лев Жуков, Ростислав Загитов, Никита Ковалёв, Ольга Трофимова, Александр Храмов, Алексей Чвирук и Айгуль Яппарова (ММФ)
Елена Балуева, Азнаур Именов, Анастасия Осьмушкина и София Экшарова (ИМПЗ)
Мирон Гаськов, Александр Лапушинский и Никита Фильчаков (ФИТ)
Дарья Гоголева, Алина Полякова (ФЕН)
Елисей Данилов, Александр Маханов и Елизавета Золотарева (ГГФ),
Олег Зайцев и Даниил Касьянов (ФФ)
Михаил Муравьев (ГИ)
Андрей Биркин (ЭФ)
Поздравляем команду и тренеров Антона Мамекова, Максима Мальцева и Ольгу Черную с прекрасным результатом и желаем удачи в последнем виде Универсиады – соревнованиях по легкой атлетике!
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