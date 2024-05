Коллективу детского литературно-художественного журнала «Мурзилка»

Source: MIL-OSI Russian Language News

16 мая 2024 года исполняется 100 лет со дня выхода первого номера журнала «Мурзилка».

Уважаемые друзья!

Примите мои искренние поздравления с 100-летием детского литературно-художественного журнала.

«Мурзилка» увидел свет в 1924 году. Известные художники-иллюстраторы, писатели и поэты с особой любовью и вниманием к юным читателям работали над каждым выпуском.

За эти десятилетия издание никогда не прекращало свою работу, всегда притягивало талантливых людей, обладающих эстетическим вкусом и неиссякаемой творческой энергией. И сегодня здесь трудится высокопрофессиональный коллектив. Все вы искренне преданы своему делу, являетесь настоящими мастерами. Успешно осваивая новые форматы, вы открываете детям увлекательный мир книги, имена авторов, воспитываете, развиваете интерес к родному языку, литературе, искусству. А также учите познавать мир, думать, дружить. Вместе с вами в доступной игровой форме ученики начальных классов изучают школьные предметы, участвуют в викторинах и конкурсах, разгадывают кроссворды.

«Мурзилка» не один раз становился победителем всероссийских конкурсов, был отмечен Благодарностью Президента России, премией Правительства Российской Федерации. Но главная награда – это неизменная популярность у читателей.

Желаю вам новых творческих достижений, интересных проектов.

М.Мишустин

