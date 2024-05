Книги Издательского дома ВШЭ представлены на международных выставках в Казахстане и Иране

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 8 по 18 мая книги, изданные Вышкой, представлены на Тегеранской международной книжной выставке-ярмарке. Ранее, в апреле, в Астане прошла VII Евразийская международная книжная выставка-ярмарка Eurasian Book Fair — 2024. Российский национальный стенд, организованный Российским книжным союзом при поддержке Минцифры России, представил книги ведущих отечественных издательств, включая новинки и бестселлеры Издательского дома НИУ ВШЭ, среди которых и книга «Евразийство. Видение общего» под общей редакцией Алексея Оверчука. В Астане и Тегеране было представлено несколько изданий. Это «Дневник переводчика Посольского приказа Кристофа Боуша» (составитель, переводчик, научный редактор О.В. Русаковский), учебники по административно-деликтному праву (А.В. Кирин) и управлению проектами (под редакцией В.М. Аньшиной и О.Н. Ильиной), а также «Метафизика. Современное введение» Майкла Дж. Лакса и Томаса М. Криспа. Среди представленных на международных выставках была также книга «Евразийство. Видение общего», вышедшая под общей редакцией заместителя премьер-министра, председателя Совета Евразийской экономической комиссии Алексея Оверчука. Послесловие к изданию написал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. «Уверен, что знакомство с данной книгой позволит по-новому посмотреть на вектор развития евразийских народов и на роль Северной Евразии в современном мире», — отмечал он.

Проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС Виктория Панова, которая выступила научным редактором книги «Евразийство. Видение общего», отметила, что подобного рода мероприятия — международные выставки-ярмарки — позволяют издательствам России продемонстрировать лучшее из того, что было выпущено, а людям в других странах — познакомиться с книжными новинками и обсудить их. «В этот раз в Астану и Тегеран направлены книги Издательского дома ВШЭ. Среди них есть недавно изданная уникальная книга “Евразийство. Видение общего”. В ней представлена концепция современного евразийства, в рамках которой коллективом авторов сформулировано видение общей истории евразийских народов со времен Урарту и Скифии до современности, описаны базовые элементы общего культурного кода и создан образ будущего», — подчеркнула проректор.

