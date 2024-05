Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Патрушев представил руководству Минсельхоза нового Министра сельского хозяйства Оксану Лут

В Минсельхозе России состоялось заседание оперативного штаба, на котором Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев представил коллективу ведомства Министра сельского хозяйства Оксану Лут. В мероприятии приняли участие руководители региональных органов управления АПК, представители федеральных органов власти и отраслевого сообщества. Участники оперштаба рассмотрели ход сезонных полевых работ и ситуацию в ряде регионов, пострадавших от возвратных заморозков, а также вопросы государственной поддержки аграриев.

Представляя Оксану Лут, которая 14 мая указом Президента назначена на должность Министра сельского хозяйства, Дмитрий Патрушев выразил уверенность, что выстроенное и достаточно эффективное взаимодействие Минсельхоза и регионов продолжится.

Как отметил вице-премьер, сезонные полевые работы на данный момент начались во всех федеральных округах. Яровыми засеяно порядка 25 млн га – это почти половина прогнозной площади. Вместе с тем на территории ряда субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях в мае фиксировались возвратные заморозки. По имеющимся данным, в восьми регионах введён режим ЧС. Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовывать пересев, чтобы уложиться в агротехнологические сроки и максимально выполнить плановую структуру площадей. Запасы семян и других ресурсов для этого есть.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что весенние полевые работы в самом разгаре – на сегодня подкормка озимых проведена на площади порядка 90%. Яровой сев движется к «экватору». Тем не менее в ряде регионов Поволжья из‑за позднего схода снега необходимо наращивать темпы ярового сева.

Возвратные заморозки в мае совокупно затронули посевы в 23 регионах. По первоначальным данным, площадь гибели посевов совокупно составляет порядка 830 тыс. га. В общем масштабе площади это около 1%. Оксана Лут подчеркнула, что необходимо определиться с планами по пересеву, чтобы выдержать утверждённые параметры структуры площадей. Кроме того, также фиксируются повреждения многолетних насаждений. В настоящее время специалисты Минсельхоза совместно с регионами проводят оценку для получения достоверных данных.

В ходе заседания о ситуации на местах доложили руководители органов управления АПК Воронежской, Волгоградской, Тамбовской и Липецкой областей. Регионы, в частности, представили информацию о проведении актирования пострадавших посевов, рассказали о работе со страховыми компаниями и планах по пересеву для соблюдения прогнозных площадей.

