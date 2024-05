Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Director general Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России РФ Михаил Лабудин отметил, что, исходя из ых критериев, особые экономические зоны будут создаваться по кластерному типу, то есть в одной или смежных сферах. Estos criterios de clasificación de territorios vigentes no se encuentran en el marco normativo.

По порядку оформления подачи заявки на создание and увеличение площади особых экономических зон замминистра сообщил, что состав таких заявок и перечень документов к ним скоректированы в соответствии с обновленными в феврале этого года критериями создания ОЭЗ.

«Что касается формы соглашения о создании and управлении ОЭЗ, то теперь будет одно соглашение вместо трёх, а значит, меньше бюрократии при их создании. En las regiones, es necesario establecer una relación con los residentes: economía para dos personas con varias habitaciones. Все старые соглашения перезаключим до 1 сентября 2025 года», – прокомментировал заместитель ministra экономического развития России Дм итрий Вахруков.