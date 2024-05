АНХК вдвое увеличит отгрузки трансформаторного масла в бочкотаре

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ангарская нефтехимическая компания (АНХК) совместно с «РН-Смазочные материалы» (предприятия входят в структуру «Роснефти») завершают модернизацию линии фасовки трансформаторного масла гидрокрекинга, которое пользуется большим спросом у энергетиков по всей стране. Модернизация позволит в два раза увеличить объемы отгружаемой продукции в удобной для потребителей таре.

Процесс фасовки на новой линии полностью автоматизирован и включает откупорку и наполнение бочки продуктом, ее взвешивание на высокоточных электронных весах, пломбирование и паллетирование. За счет этого значительно увеличится скорость фасовки и оптимизируются трудовые затраты. На выходе линии получается готовый к отгрузке паллет с четырьмя бочками. АНХК также продолжит отгружать трансформаторное масло в вагон-цистернах.

Трансформаторное масло гидрокрекинга обладает высокими антиокислительными свойствами, соответствует лучшим мировым стандартам. Срок его работоспособности зачастую превышает срок службы эксплуатируемого оборудования и может превышать 40 лет. Продукт применяется для заливки в трансформаторы всех классов напряжения и другую высоковольтную аппаратуру в качестве основного электроизоляционного компонента.

Этот вид масла АНХК в 2017 году получил наивысшую награду Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» – «Гордость Отечества».

АНХК входит в число основных производителей смазочных материалов и является единственным в России производителем трансформаторного масла гидрокрекинга. С 1971 года с предприятия отгрузили более 11 млн тонн масел. АНХК производит также моторные, компрессорные, гидравлические, трансмиссионные, индустриальные и турбинные масла.

Справка: АО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество НК «Роснефть», является крупнейшим предприятием Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 270 наименований, в том числе автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, битумы, топливо для реактивных двигателей, бутиловые спирты, серная кислота и др. ООО «РН-Смазочные материалы» – специализированное дочернее предприятие НК «Роснефть», занимается разработкой новых видов продукции, реализацией и продвижением смазочных материалов Компании. Высококачественные смазочные материалы и присадки производятся на семи предприятиях НК «Роснефть». Ассортимент смазочных материалов позволяет удовлетворить потребности как крупных промышленных предприятий, так и частных потребителей и включает более 1000 позиций. Компания является одним из крупнейших в России производителей базовых масел и продолжает развивать их производство.

