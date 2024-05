Цифровая кафедра Политеха расширяет список партнёров для прохождения практики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В начале апреля началось распределение на практику осеннего потока слушателей программ Формула IT, реализуемых в рамках проекта «Цифровые кафедры». В этом году Политех предоставляет студентам огромное количество интересных возможностей для прохождения практики.

В дополнение к уже привычным вариантам практик, таких как выполнение проекта в рамках дисциплины ОПД (для студентов 2 курса), реализация проекта или решение задачи по заданию от внешней компании, прохождение практики по месту работы, в этом году добавились и новые виды.

В 2024 году подписано соглашение о сотрудничестве между Политехом и проектом ПАО Сбербанк «Школа 21». В ней наши студенты решают индустриальные кейсы в междисциплинарных командах и реализовывают свои идеи под руководством опытных наставников — сотрудников индустриально-образовательного проекта «Школа 21».

Ещё один интересный вариант — это акселератор TechnoProject Политех. Каждый студент может прийти как со своей идеей, так и присоединиться к кому-нибудь из участников. Здесь слушатели получают дополнительные компетенции в сфере технологических стартапов, под руководством опытных наставников и экспертов проверяют гипотезы для своего продукта, а также могут подготовить и подать заявки на различные грантовые программы.

В этом году в Политехе впервые прошел кейс-чемпионат среди слушателей проекта «Цифровые кафедры» СПбПУ. Он проходил с 22 по 26 апреля в «метавселенной». В нём участвовали более 130 студентов из 15 вузов, которые учатся на Цифровой кафедре.Компании-партнеры проекта ГК Самолет, ПАО «ТГК-1», Фирма «1С» и другие предоставили 16 реальных кейсов для реализации.

В виртуальном мире «метавселенной» ребята могли формировать междисциплинарные команды, заходить в комнаты кейсов, знакомиться с заданиями, задавать вопросы экспертам. Подход к реализации задач команда выбирала самостоятельно, исходя из тех компетенций, которые участники получили во время обучения. Ограничений в использовании инструментов, в применении знаний и навыков не было. В финальный день кейс-чемпионата ребята представили на защиту экспертной комиссии достойные решения.

