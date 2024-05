Финансовые новости: Ай да Пушкин! (14.05.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России выпускает памятные монеты, посвященные самому любимому и известному русскому поэту — Александру Сергеевичу Пушкину. Он создал современный русский литературный язык. С пушкинских сказок мы начинаем путешествие в мир русской литературы, а потом обращаемся к его стихам и прозе на протяжении всей жизни. По произведениям Пушкина написаны оперы, балеты, ставятся спектакли и снимаются фильмы.

Монеты «225-летие со дня рождения А.С. Пушкина» серии «Исторические события» выходят в обращение 14 мая 2024 года:

— серебряная номиналом 3 рубля,

— серебряная номиналом 100 рублей,

— золотая номиналом 10 000 рублей.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1000,0 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 39,0 и 100,0 мм соответственно. Золотая монета номиналом 10 000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1000,0 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 100,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет «3 РУБЛЯ», «100 РУБЛЕЙ», «10000 РУБЛЕЙ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На лицевой стороне золотой монеты номиналом 10 000 рублей в нижней части рядом с надписью, обозначающей массу драгоценного металла в чистоте, расположен порядковый номер монеты с указанием знака «№».

На оборотной стороне:

— серебряной монеты номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0501) расположены рельефные изображения портрета А.С. Пушкина и чернильницы, а также выполненные в технике лазерного матирования изображения сцены зимней поездки и пера; под портретом — надпись «А.С. Пушкин», годы жизни поэта «1799» и «1837» и декоративный орнамент.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;

— серебряной монеты номиналом 100 рублей (каталожный № 5117-0068) расположено рельефное изображение А.С. Пушкина, стоящего на фоне Эрмитажного театра и Эрмитажного моста, и выполненные в технике лазерного матирования изображения канала, Петропавловской крепости, города, облачного неба и арки со строками рукописи «Памятник»; справа — выполненные рельефом надпись «А.С. Пушкин», годы жизни «1799» и «1837» и декоративный орнамент.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф-лайк».

Тираж монеты — 0,1 тыс. штук;

— золотой монеты номиналом 10 000 рублей (каталожный № 5221-0035) расположено рельефное изображение А.С. Пушкина, сидящего под сказочным дубом, на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений сюжетов его сказок; внизу — изображение свитка с надписью «А.С. Пушкин», годами жизни «1799–1837» и орнаментом, выполненными в технике лазерного матирования, и рельефное изображение лиры.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф-лайк».

Тираж монеты — 0,05 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

