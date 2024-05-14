Финансовые новости: Ай да Пушкин! (14.05.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Банк России выпускает памятные монеты, посвященные самому любимому и известному русскому поэту — Александру Сергеевичу Пушкину. Он создал современный русский литературный язык. С пушкинских сказок мы начинаем путешествие в мир русской литературы, а потом обращаемся к его стихам и прозе на протяжении всей жизни. По произведениям Пушкина написаны оперы, балеты, ставятся спектакли и снимаются фильмы.
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Монеты
— серебряная номиналом 3 рубля,
— серебряная номиналом 100 рублей,
— золотая номиналом 10 000 рублей.
Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1000,0 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 39,0 и 100,0 мм соответственно. Золотая монета номиналом 10 000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1000,0 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 100,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет «3 РУБЛЯ», «100 РУБЛЕЙ», «10000 РУБЛЕЙ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На лицевой стороне золотой монеты номиналом 10 000 рублей в нижней части рядом с надписью, обозначающей массу драгоценного металла в чистоте, расположен порядковый номер монеты с указанием знака «№».
На оборотной стороне:
— серебряной монеты номиналом 3 рубля (каталожный №
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;
— серебряной монеты номиналом 100 рублей (каталожный №
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф-лайк».
Тираж монеты — 0,1 тыс. штук;
— золотой монеты номиналом 10 000 рублей (каталожный №
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф-лайк».
Тираж монеты — 0,05 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
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