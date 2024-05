Участок в Полесском проезде реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Покровское-Стрешнево построят современные общественно-деловые объекты по программе комплексного развития территорий (КРТ). Город подписал соответствующий договор с инвестором. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По итогам открытого аукциона город заключил договор о комплексном развитии территории, расположенной по адресу: Полесский проезд, владение 16. Инвестором стало ООО “Вива Холдинг”, входящее в группу компаний “ПИК”. Компания сможет реорганизовать 1,14 гектара земли на северо-западе столицы и возвести там коммерческую недвижимость. Инвестиции в редевелопмент площадки составят почти 8,2 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта оценивается в 344 миллиона рублей. Благодаря реорганизации площадки появится более 850 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участок находится рядом с Волоколамским шоссе, в пешей доступности от станции метро «Щукинская» и одноименной станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Сейчас там расположена газозаправочная станция и склады.

«Договор с инвестором подписан на четыре года. В течение этого времени он должен построить современные многофункциональные общественно-деловые объекты площадью около 35 тысяч квадратных метров. Так, на участке появятся культурно-досуговые организации, учреждения медицины, а также отделения банков, кафе, рестораны и магазины», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, инвестору необходимо построить и передать городу помещения для ГУП «Московский метрополитен» площадью 375 квадратных метров и обеспечить проход к станции Щукинская МЦД-2.

Как подчеркнул руководитель направления коммерческой недвижимости компании Антон Валявин, проект разрабатывают в соответствии с новейшими тенденциями и запросами рынка. Многофункциональный комплекс впишется в существующую застройку района и определит его ближайшее будущее. Все детали продумают с учетом современных градостроительных требований. Для реализации проекта применят новые технологии. В результате жители и гости района получат не только новые коммерческие объекты, но и удобные городские пространства с дополнительными парковочными местами.

По программе комплексного развития территорий в столице создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Их разработка ведется по поручению Сергея Собянина.

