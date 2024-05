Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Благодаря частным инвестициям набережную на территории бывшей промзоны «Южный порт» — одного из самых масштабных проектов редевелопмента в столице — расширят в 1,5 раза. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Протяженность набережной в Печатниках составляет семь километров. В ходе реконструкции ее отрезок вдоль бывшей промзоны “Южный порт” протяженностью 2,5 километра расширят с 20 до 35 метров за счет понтонных конструкций. На них оборудуют плавучий круглогодичный бассейн и термы, зоны для занятий спортом на свежем воздухе и открытые солярии», — рассказал Владимир Ефимов.

Системы понтонов и их инфраструктурное наполнение — один из часто используемых приемов в благоустройстве набережных по всему миру. Понтон — многофункциональная и эффективная конструкция: она мобильна, легко монтируется, выдерживает волновую и ветровую нагрузку, а также адаптируется к изменениям уровня воды.

«Ключевая цель масштабной программы реконструкции набережных в столице — приблизить воду к людям, сделать ее доступной и включить в городскую ткань. Благоустройство береговой линии бывшей промзоны “Южный порт” в этом смысле — образцовый пример использования прогрессивных урбанистических практик. Понтон позволяет потрогать воду, оказаться на ее уровне, а не только смотреть на нее сверху. Это в корне меняет формат взаимодействия с рекой и ее визуальное восприятие», — рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Как рассказали в Ассоциации девелоперов «Южного порта», на понтонных конструкциях разместят необычные общественные пространства: бассейн с чистой водой и подогревом, 10 плавучих терм, зоны для занятий спортом на свежем воздухе и открытые летние солярии с шезлонгами. Рекреационные места дополнят амфитеатр, площадка для мероприятий под открытым небом, музеи, театры, детские площадки с оборудованием, парк с объектами ленд-арта, кафе с террасами и магазины, а также крупнейшая в столице и специально оборудованная гавань для 200 яхт и несколько причалов для 50 легкомоторных судов.

Вход на набережную будет открытым для всех.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI