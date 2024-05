Собянин: Площадки сервиса «Вместе с культурой» пользуются спросом у москвичей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 780 мероприятий прошло в майские праздники на площадках сервиса «Вместе с культурой». С его помощью москвичи могут арендовать помещения для проведения своих мероприятий в культурных учреждениях столицы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Москвичи организовали больше 200 мастер-классов, свыше 120 лекций и тренингов, больше 40 концертов. Помещения также бронировали для семинаров, дискуссий, квестов, литературных чтений, театральных постановок и других событий», — отметил Мэр Москвы.

Так, преподаватели и частные репетиторы арендуют пространства для занятий с детьми, психологи — для индивидуальных и групповых консультаций, артисты — для репетиций, спектаклей и концертов.

Сервис заработал в 2021 году, и с тех пор интерес к нему вырос в 14 раз. За это время на разных площадках жители провели 28 тысяч мероприятий. Сейчас доступно более 1,4 тысячи многофункциональных пространств по всему городу.

