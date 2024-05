Сетунь, Самотека, Навершка: на набережных малых московских рек отремонтировали более 80 домов

Source: MIL-OSI Russian Language News

За время реализации столичной программы капитального ремонта специалисты обновили 83 дома, которые расположены рядом с притоками Москвы-реки и другими реками. О том, каким зданиям вернули исторический облик, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Недалеко от Сетуни

Правый приток Москвы-реки, Сетунь, можно увидеть из окон здания по адресу: улица Гжатская, дом 4, корпус 2. Его капитальный ремонт провели в 2023 году. В доме обновили фасад, крышу, подъезды, подвал и часть внутренних инженерных систем.

Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов создали индивидуальный проект проведения работ, в котором учли все особенности объекта. Согласно ему мастера провели расчистку и расшивку швов, нанесли защиту на места намокания и восстановили кирпичную кладку. Стены из неокрашенного кирпича гидрофобизировали, чтобы уменьшить воздействие осадков. Кроме того, отремонтировали входы и балконы, заменили отливы и уложили новую отмостку. Во время ремонта крыши восстановили ее деревянный каркас, заменили кровлю. В чердачном помещении поменяли теплоизолирующий слой с восстановлением температурно-влажностного режима. Пятиэтажный жилой дом 4, корпус 2 на Гжатской улице построили в 1961 году. У него строгая и элегантная эстетика. Так, входы в подъезды акцентированы порталами, а по периметру здания тянется венчающий карниз из красного кирпича.

На берегу Самотеки

На другую реку, Самотеку, выходит здание по адресу: улица Белозерская, дом 1 а. Здесь привели в порядок фасад, кровлю и подвальное помещение, а также заменили инженерные системы. Ремонтировали объект по индивидуальному проекту с учетом всех его нюансов. Высотные работы на фасаде производили с применением электролюлек. При их помощи промыли открытые поверхности, расчистили межпанельные швы от старого заполнения, а потом герметизировали современными энергоэффективными теплоизолирующими материалами. В местах намокания провели антигрибковую защиту пораженных участков. Когда поверхность фасада была подготовлена и восстановлена, ее окрасили в цвет «сигнальный белый». Экраны и фронтальные стены лоджий, которые изначально были облицованы ячеистой плиткой, восстановили по современным технологиям, используя полимерцементные смеси на армирующих сетках. В завершении установили новые входные двери, обновили откосы, заменили отливы, а также уложили новую асфальтобетонную отмостку.

12-этажный многоквартирный дом 1 а на улице Белозерской построили в 1975 году по типовому проекту. Его фасады обладают простой, строгой пластикой.

Рядом с Навершкой

Недалеко от речки Навершки расположен еще один дом, в котором прошел капитальный ремонт. Он находится по адресу: улица Матвеевская, дом 1. Специалисты привели в порядок фасад и крышу. Изначально фасад был отделан мелкоразмерной плиткой. Для восстановления таких поверхностей в Москве применяют современную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Такая техника позволяет сделать дом не только теплым, энергоэффективным, но и ярким, современным. Для удобства жителей работы на фасаде провели в несколько этапов. На первом специалисты тщательно промыли открытые поверхности и отбили старую плитку. Далее нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, а также декоративные. Затем загерметизировали швы и окрасили наружные стены в «сигнальный белый».

Кроме того, мастера обновили цоколь и заменили балконные экраны. В завершении работ привели в порядок входы, отремонтировали откосы и сделали асфальтобетонную отмостку. На крыше демонтировали старый слой рулонной гидроизоляции, а также уложили новую цементно-песчаную стяжку и рулонную наплавляемую гидроизоляцию в два слоя.

Девятиэтажный жилой дом был построен в 1968 году по проекту типовой серии. На лаконичных по стилистике фасадах располагаются прямоугольные окна и лоджии.

