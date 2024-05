Сергей Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные предприятия поставляют на отечественный рынок инновационные импортозамещающие товары. Среди них умные метки, бирки и смарт-карты, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Изделиями с RFID-чипами горожане пользуются каждый день при оплате проезда в общественном транспорте. Такие же чипы используют в пропусках на работу, социальных картах, ключах в отелях», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В прошлом году одно из столичных предприятий в два раза увеличило производство RFID-меток для автотранспорта. Они крепятся на лобовое стекло. Считыватель распознает метки и пропускает транспортное средство. Компания также выпускает продукцию для социально значимых городских проектов, таких как карты москвича, «Москвенок» и ЕМИАС. Кроме того, она участвует в создании карты «Тройка».

Другая компания разработала считыватель для социальных карт с меткой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство помогает им оплатить проезд и удержать зеленый сигнал светофора при переходе перекрестков.

«Город понимает, как важно развитие высокотехнологичной промышленности, и поддерживает такие предприятия. Помогает им выходить на экспортный рынок, предоставляет займы и льготы», — подчеркнул Сергей Собянин.

Например, для резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» действует специальный налоговый режим. На сэкономленные средства компании расширяют производства, закупают дополнительное оборудование и модернизируют площадки.

Объем производства высокотехнологичной продукции в Москве вырос почти в четыре разаОт чипов для «Тройки» до кремниевых конденсаторов: какие разработки Научно-исследовательского института молекулярной электроники используются в промышленности

