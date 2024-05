Рынок «Москва — на волне» подготовил специальное предложение к годовщине публикации «Сказки о рыбаке и рыбке»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Рыбный рынок «Москва — на волне» подготовил специальное предложение в честь годовщины публикации «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. Произведение увидело свет 14 мая 1835 года. С 13 по 17 мая посетители рыбного рынка могут приобрести товары по специальной цене.

Скидка на свежемороженые стейки из лосося и чавычи составит 25 процентов. Филе дорадо в трех различных соусах на выбор можно приобрести с выгодой в 20 процентов, а икру горбуши в пластиковых и стеклянных банках — со скидкой в 15 процентов. Все участвующие в акции товары отмечены специальным ценником.

Рыбный рынок «Москва — на волне» регулярно делает для покупателей особые предложения в честь различных праздников, памятных событий и дат. Так, во время Масленой недели горожане выбирали лучшую начинку для блина на портале «Активный гражданин». Победила красная икра, скидка на которую составила 15 процентов. В честь Дня космонавтики действовала акция на консервы, которыми питаются российские космонавты на орбите, а во время Великого поста со скидкой можно было приобрести мидии, крабов и гребешок в раковине.

Помимо специальных акций на рыбу и морепродукты, рынок предлагает насыщенную программу мероприятий. С момента открытия на его площадке прошло более 250 уроков, 20 кулинарных состязаний, концерты 70 музыкальных коллективов и множество других событий.

Рыбный рынок «Москва — на волне» открылся в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года. Его площадь составляет три тысячи квадратных метров. Это торговые ряды, зона хранения с разными температурными режимами, фуд-корты, студия мастер-классов, а также лаборатория, проверяющая качество всей реализуемой на рынке продукции. Здесь представлены рыба и морепродукты из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию.

