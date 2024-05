Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Какие послабления в санкциях против российских банков вводят США?

Американский Минфин выдал лицензию на осуществление сделок с россиянами в сфере энергетики. Документ снимает ограничения на полгода и разрешает американским компаниям:

проводить операции с банками РФ, попавшими под санкции, в т.ч. с ВТБ, СберБанком, Альфа-Банком, ВЭБ.РФ и т.д.;

совершать расчеты с финансовыми учреждениями, подконтрольными ЦБ РФ;

выполнить операции, связанные с энергетикой, включая сделки с нефтью, газом, углем, древесиной, ураном;

проводить транзакции по поставкам, добыче, производству, обмену энергией.

Ранее крупнейшие банки России попали в SDN-лист США: санкции были введены еще два года назад. Вместе с тем, Запад предусмотрел и обход ограничений – для работы в условиях санкций требуется разрешение американского ведомства OFAG.

Почему Запад вынужден отказаться от ранее введенных санкций?

США и Европа ввели в отношении России беспрецедентные санкции, но ряд ограничений Запад был вынужден снять, в т.ч. на поставки российского сырья. Отказ от санкций отечественные эксперты обуславливают рядом факторов:

Запад не может отказаться от российского сырья и продукции, сохранив при этом конкурентоспособность на рынке;

санкции вводились массово и необдуманно – зарубежные власти не учитывали возможные проблемы;

от введения ограничений страдает Запад – экономикам стран ЕС и США наносится вред.

«Запад избирателен в отношении санкций против России, т.к. понимает, что полный отказ от сотрудничества с нами невозможен», – заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Впрочем, на Западе рассчитывают, что снятие ограничений – лишь временная мера, а в будущем страны смогут найти альтернативу российскому сырью. Например, в Канаде, которой пока отказаться от отечественного титана не удается, хотят закупать материалы в Китае, Японии либо Казахстане.

09:00 14.05.2024

