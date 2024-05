Победителями первенства НГУ по фитнес-аэробике стали студентки экономического факультета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Завершились масштабные соревнования по фитнес-аэробике в рамках Спортивного Фестиваля Дружбы «Вместе — мы сила», который проводится при поддержке Движения Первых. За победу боролись 32 команды, более 200 студенток. И зрители, и участницы получили массу позитивных эмоций, многие впервые выступали на площадке и для них это был совершенно новый опыт!

Девушки в течении нескольких месяцев готовили программу с обязательными элементами аэробики, подбирали музыку и придумывали себе костюмы для выступления. И только после этого в большом игровом зале состоялось красочное шоу, где студентки показали свои композиции, в которых строгие судьи оценивали технику базовых шагов, правильность выполнения базовых элементов, артистичность, синхронность команды, исполнительное мастерство, а также внешний вид и оригинальность.

Среди студенток 1 курса лучшей стала команда «BEAT IT» (Экономический факультет):

Наталья Жирова

Дарья Захарова

Дарья Максимова

Надежда Смолянинова

Анастасия Сурова

Ирина Ярошенко

Второе место у команды Факультета информационных технологий «Первый кла$»:

Алина Лексина

Диана Бородина

Виктория Селезнева

Лада Авдонина

Софья Букий

Арина Рябова

Третье место поделили 2 команды:

«Авангард» (Экономический факультет):

Виктория Гуселетова

Велора Образцова

Арина Лукьянчикова

Олеся Устименко

Вера Герман

Елизавета Демина

и «Абу Даби» (Гуманитарный институт):

Анастасия Потехина

Анастасия Реутская

Яна Серебрякова

Ульяна Андреева

Анастасия Пахнина

Диана Хатеева

Среди студенток 2 курса первое место заняла команда гуманитарного института «ПРИМА» в составе:

Мария Функ

Александра Кузьменко

Ксения Гетманенко

Елена Шубина

Зарина Ибрагимова

Алена Ефремова

Арина Охрименко

Анна Тимошкова

Дарья Гречишникова

Второе место, так же у представительниц гуманитарного института – команды «Паранфан»:

Полина Амирова

Александра Дицель

Виктория Цыренова

Александра Будунова

Алина Нижегородова

Надежда Горлач

Алина Демкина

Фаина Гладкова

На третьем месте команда Экономического факультета «CREW», в составе:

Полина Котлярова

Виктория Привалова

Анастасия Синеокая

Александра Аронова

Анна Кнопова

Каролина Балан

Выражаем огромную благодарность преподавателям КафФВ Ольге Манеевой, Анне Тимофеевой и Анне Южаковой за подготовку команд и организацию соревнований, а также всем участницам за красивые выступления!

Ссылка на фотографии: https://disk.yandex.ru/d/qL6w1CYj1W_1Pw

Соревнования реализуются при поддержке Движения Первых

#ГрантыПервых #ДвиженияПервых

