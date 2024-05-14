Победителями первенства НГУ по фитнес-аэробике стали студентки экономического факультета

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Завершились масштабные соревнования по фитнес-аэробике в рамках Спортивного Фестиваля Дружбы «Вместе — мы сила», который проводится при поддержке Движения Первых. За победу боролись 32 команды, более 200 студенток. И зрители, и участницы получили массу позитивных эмоций, многие впервые выступали на площадке и для них это был совершенно новый опыт!
Девушки в течении нескольких месяцев готовили программу с обязательными элементами аэробики, подбирали музыку и придумывали себе костюмы для выступления. И только после этого в большом игровом зале состоялось красочное шоу, где студентки показали свои композиции, в которых строгие судьи оценивали технику базовых шагов, правильность выполнения базовых элементов, артистичность, синхронность команды, исполнительное мастерство, а также внешний вид и оригинальность.
Среди студенток 1 курса лучшей стала команда «BEAT IT» (Экономический факультет):
Наталья Жирова
Дарья Захарова
Дарья Максимова
Надежда Смолянинова
Анастасия Сурова
Ирина Ярошенко
Второе место у команды Факультета информационных технологий «Первый кла$»:
Алина Лексина
Диана Бородина
Виктория Селезнева
Лада Авдонина
Софья Букий
Арина Рябова
Третье место поделили 2 команды:
«Авангард» (Экономический факультет):
Виктория Гуселетова
Велора Образцова
Арина Лукьянчикова
Олеся Устименко
Вера Герман
Елизавета Демина
и «Абу Даби» (Гуманитарный институт):
Анастасия Потехина
Анастасия Реутская
Яна Серебрякова
Ульяна Андреева
Анастасия Пахнина
Диана Хатеева
Среди студенток 2 курса первое место заняла команда гуманитарного института «ПРИМА» в составе:
Мария Функ
Александра Кузьменко
Ксения Гетманенко
Елена Шубина
Зарина Ибрагимова
Алена Ефремова
Арина Охрименко
Анна Тимошкова
Дарья Гречишникова
Второе место, так же у представительниц гуманитарного института – команды «Паранфан»:
Полина Амирова
Александра Дицель
Виктория Цыренова
Александра Будунова
Алина Нижегородова
Надежда Горлач
Алина Демкина
Фаина Гладкова
На третьем месте команда Экономического факультета «CREW», в составе:
Полина Котлярова
Виктория Привалова
Анастасия Синеокая
Александра Аронова
Анна Кнопова
Каролина Балан
Выражаем огромную благодарность преподавателям КафФВ Ольге Манеевой, Анне Тимофеевой и Анне Южаковой за подготовку команд и организацию соревнований, а также всем участницам за красивые выступления!
Ссылка на фотографии: https://disk.yandex.ru/d/qL6w1CYj1W_1Pw
Соревнования реализуются при поддержке Движения Первых
#ГрантыПервых #ДвиженияПервых
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