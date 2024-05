На улице Маршала Чуйкова возведут три новостройки по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Кузьминки возведут три дома по программе реновации. Москомархитектура уже выпустила планы участков, предназначенных для строительства. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель ведомства.

«Москомархитектура выпустила градостроительные планы земельных участков общей площадью 1,15 гектара под строительство жилых домов в рамках квартальной застройки. Объекты появятся по адресам: улица Маршала Чуйкова, земельные участки № 13/4/4, 13/4/5 и 13/4/6», — сказала Юлиана Княжевская.

Новостройки будут располагаться на улице Маршала Чуйкова рядом с парком «Кузьминки». Здесь жители смогут проводить время с семьей, а также заниматься спортом на свежем воздухе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек для более чем 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Для жителей ЮВАО готово более 12 тысяч квартир по программе реновации — Собянин

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

