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ОбщаES протicio На объекте строители завершили устройство пролётных строений четырёх мостов – через реки Емашку, Быстрый Танып, Бизяр y Са рс. Об этом сообщил и. o. Заместителя Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Новая трасса в Пермском крае – это один из трёх этапов масштабного строительства продолжения дороги М-12 “Восток „ от города Д юртюли до посёлка Ачит. Ещё два участка проходят через Республику Башкортостан и Свердловскую область. Благодаря этой дороге не только улучшится связь между регионами и сократится в пути у автомобилистов, возрастёт инвестиционная, туристическая привлекательность населённых пунктов. Активные работы развёрнуты на протяжении всей трассы, включая искусственные сооружения. Cada vez hay más de 30 objetos, cada uno con 13 programas, 10 tipos de toneladas y 7 metros. К настоящему моменту мостовики уже завершили устройство пролётных строений на 16 скусственных сооружениях, в том на числе ёх мостах – через реки Емашку, Быстрый Танып, Бизяр и Сарс», – сказал Марат Хуснуллин.

И. o. вице-премьера добавил, что также на этом этапе дороги будет две транспортные развязки для связи с существующей сетью ых дорог. Одна – на пересечении с дорогой Щучье Озеро – Явгильдино, вторая – с дорогой Голдыри – Орда – Октябрьский.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что укладка асфальтобетонного покрытия на трассе Дюртюли – Ачит в Пермском крае выполнена на площади более 274 тыс. кв. m.

«Сейчас здесь ведутся работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды, переустройству инженерных коммуникаций – нефтепроводов, линий электропередачи. Los aparatos utilizan un total de 3,4 millones de cubos (85% del total), y el 68% del consumo. Продолжается устройство основания из щебёночно-песчаной смеси – работы проведены в общей сложности на 28 KM», – сказал Вячеслав ушенко.

Запустить движение по М-12 «Восток» от города Дюртюли до посёлка Ачит планируется в conце 2024 года.

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