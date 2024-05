Льву Додину, художественному руководителю – директору Академического Малого драматического театра – Театра Европы, народному артисту России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Михаил Мишустин поздравил художественного руководителя – директора Академического Малого драматического театра – Театра Европы с 80-летием.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Выдающийся режиссёр, Вы вписали множество страниц в историю драматического искусства. Яркий талант, неповторимый творческий почерк позволяют Вам ставить уникальные спектакли. В каждой постановке органично сочетаются выразительные средства и формы, оригинальные сценические решения, неподдельная актёрская энергетика, подлинные эмоции и переживания героев пьес. Более 40 лет Вы руководите знаменитым Театром Европы, который стал центром притяжения для всех, кто любит драматическое искусство.

Желаю Вам вдохновения, крепкого здоровья и благополучия».

