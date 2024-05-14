Лилии Юдиной, народной артистке России

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Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино с юбилеем.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Вы принадлежите к тем редким актрисам, которые покоряют своей изысканной и утончённой игрой, эмоциональностью, искренностью и обаянием. Вся Ваша жизнь посвящена легендарному Малому театру. На знаменитых подмостках Вами создано множество образов в классических и современных постановках. В любой роли – яркое актёрское мастерство, способность точно передавать внутренний мир своих героинь.

Желаю Вам здоровья, благополучия и всего наилучшего».

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