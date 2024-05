Культурно-досуговый центр на улице Грина готов на 75 процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Северном Бутове продолжается возведение культурно-досугового центра, его строительная готовность составляет 75 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Объект строится на участке площадью 0,66 гектара по адресу: улица Грина, владение 1, корпус 3. В настоящее время выполнено остекление здания, сейчас идут отделочные и фасадные работы. Его запроектировали таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий», — рассказал глава ведомства.

Здание разделят на три блока: зрелищный, клубный с отдельным входом и административный.

Зрелищный блок будет включать концертный зал на 300 мест, а также артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения. Здесь можно будет проводить спектакли, концерты и кинопоказы. В зрительном зале установят систему постановочного освещения, которое используют на концертах и в театральных проектах.

В клубном блоке разместятся студии раннего развития детей, живописи и графики, декоративно-прикладного творчества, а также хореографический и музыкальный классы. В административном блоке — кабинеты ответственных лиц, бытовые и технические помещения.

Вокруг здания создадут современное общественное пространство.

Город уделяет большое внимание развитию сети культурно-досуговых центров. Так, уже в этом году планируют завершить строительство нового центра «Полярный» в районе Южное Медведково.

