Город выставил на торги два здания на востоке и северо-западе столицы

Город выставил на открытые аукционы два отдельных здания со свободным назначением. Они находятся на востоке и северо-западе столицы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Инвесторы смогут приобрести у города два здания вблизи станций метро “Первомайская” и “Полежаевская”. Рядом находятся жилые дома и несколько школ, там активный пешеходный и автомобильный трафик. У лотов свободное назначение, здесь, например, можно открыть автомастерские или детейлинг-студии», — рассказал Максим Гаман.

Первое здание расположено по адресу: Нижняя Первомайская улица, дом 47, строение 2. Его площадь составляет 103,9 квадратного метра. Второй объект площадью 107,1 квадратного метра находится по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 2, корпус 2, строение 2.

«Принять участие в аукционах могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на торговой площадке, получить электронную подпись, внести задаток в размере 20 процентов от начальной стоимости лота и подать заявку. Окончание приема заявок от потенциальных инвесторов — 15 и 20 мая. В зависимости от выбранного объекта торги состоятся 27 и 30 мая соответственно», — рассказал генеральный директор Центра управления городским имуществом (ЦУГИ) Дмитрий Рябов.

Здания находятся в хозяйственном ведении ЦУГИ. Подробнее ознакомиться с выставленными городом объектами, лотовой документацией и правилами проведения аукционов можно на сайте центра в разделе «Коммерческая недвижимость» или на инвестиционном портале Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

