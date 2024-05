В ТиНАО реконструируют очистные сооружения «Пучково»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В деревне Пучково ТиНАО реконструируют очистные сооружения и построят канализационно-насосную станцию. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, обновили канализационно-насосную станцию “Щапово”», — отметил Петр Бирюков.

Реконструкция очистных сооружений «Пучково» повысит надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. В рамках проекта построят новую канализационно-насосную станцию производительностью 1000 кубометров в сутки. Это позволит вывести из эксплуатации устаревшие очистные сооружения и перекачивать весь принимаемый сток на очистные объекты городского округа Троицк. Для исключения неприятных запахов специалисты смонтируют высокомощные газоочистные установки.

Все ключевые узлы и механизмы, применяемые при реконструкции, производятся в столичном регионе. Диспетчеризацию выполнят с использованием отечественного программного обеспечения.

