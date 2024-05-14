В регионе большинство победителей и призеров олимпиад выбирают НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

По данным Яндекс Образования, за последние пять лет более 600 школьников из Новосибирской области стали призёрами и победителями олимпиад, которые дают возможность поступить в вузы без экзаменов. В регионе большинство победителей и призёров выбирают НГУ.

Число участников школьных олимпиад в России с каждым годом растет: в 2018 году в олимпиадах принимали участие 65% школьников, а к 2023 году этот показатель достиг 75%. Большинство из них принимают участие сразу в нескольких олимпиадах.

Новосибирская область вошла в список лидеров по числу призёров и победителей школьных олимпиад, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, а также Свердловской областью. Наиболее успешным в подготовке своих учеников оказался СУНЦ НГУ.

Участвовать в олимпиадах школьников мотивирует желание проверить знания и повысить шансы на поступление в университет. При этом среди факторов выбора университета олимпиадники называют качество обучения, перспективы трудоустройства после окончания и практическую ориентацию программы.

Дарья Козлова, директор Яндекс Образования, объясняет:

— Наше исследование показало, что победители олимпиад по математике и информатике выбирают университеты, в которых фундаментальная подготовка сочетается с актуальными прикладными навыками и возможностью стажировок в ведущих ИТ-компаниях. Именно на этом фокусируются образовательные программы Яндекса. Мы поддерживаем развитие талантливых молодых людей и рассчитываем, что к 2026 году на наших программах будут учиться 12 тысяч человек. Это почти половина всех, кто занимает призовые места на олимпиадах и получает высокие баллы по результатам ЕГЭ.

Средний возраст участников — 16 лет, при этом самым юным олимпиадникам 13 лет. Основная масса участников — ученики одиннадцатых классов, которые рассчитывают на преимущества при поступлении в вузы.

В исследовании Яндекс Образования приняли участие более 6000 победителей и призеров школьных олимпиад (по всем дисциплинам) в России в 2018–2023 годах. Кроме того, аналитики Яндекс Образования изучили данные официальных источников по итогам Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике, физике и экономике, Открытой олимпиады по программированию, Московской олимпиады школьников, Всесибирской олимпиады, Олимпиады Университета Иннополис и других мероприятий.

Жителям Новосибирской области доступны разные программы Яндекс Образования. Среди них — Школа анализа данных Яндекса (ШАД). Новосибирский государственный университет совместно с ШАД реализует магистерскую программу «Прикладное машинное обучение и большие данные» на Механико-математическом факультете.

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